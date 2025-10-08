Минић: Додиково обезбјеђење у складу са законом

Извор:
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да предсједник Републике Српске Милорад Додик има обезбјеђење у складу са законом.
Минић је новинарима у Бањалуци рекао да закон прописује ко су штићена лица.
"Постоји законска регулатива ко су штићена лица. Након престанка мандата и низа утврђених околности, тачно је прописано на који начин, ко и у ком временском периоду, то може да користи. Све се одвија у законским регулама", рекао је Минић.
