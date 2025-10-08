Logo

Минић: Додиково обезбјеђење у складу са законом

СРНА

08.10.2025

11:29

2
Фото: Борислав Здриња

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да предсједник Републике Српске Милорад Додик има обезбјеђење у складу са законом.

Минић је новинарима у Бањалуци рекао да закон прописује ко су штићена лица.

"Постоји законска регулатива ко су штићена лица. Након престанка мандата и низа утврђених околности, тачно је прописано на који начин, ко и у ком временском периоду, то може да користи. Све се одвија у законским регулама", рекао је Минић.

Саво Минић

Милорад Додик

