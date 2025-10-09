Logo

Фризерски хороскоп: Ово је идеална фризура за сваки знак

Информер

09.10.2025

12:17

horoskop astrologija
Фото: Pexels

Познати фризер Пеђа Божић урадио је за наш портал први фризерски хороскоп, који открива идеалну фризуру и боју косе за сваки хороскопски знак.

Ако сте мислили да хороскоп може да открије само вашу судбину у љубави или послу преварили сте се.

Коса је наш лични талисман, она може да привуче пажњу, љубав, па чак и пословни успјех. Годинама сам проучавао утицај фризуре на самопоуздање и открио да сваки знак има фризуру која му доноси срећу. Када фризура прати вашу астролошку енергију, ви не само да изгледате боље, ви живите боље. То је фризерска астрологија, нова ера љепоте - открива фризер Пеђа Божић.

Ево шта каже фризерски хороскоп:

Ован

Кратке, степенасте фризуре у бакарним тоновима доносе храброст и нове почетке.

Бик

Дуга коса у медним нијансама привлачи стабилност и финансијски успијех.

Близанци

Модерни боб са светлијим праменовима подстиче комуникацију и дружење.

Рак

Мекани таласи у карамел нијанси доносе љубав и породичну срећу.

Лав

Златни балејаж, јача харизму и привлачи дивљење.

Дјевица

Равна, његована коса у хладним тоновима помаже у послу и концентрацији.

Вага

Фризуре са волуменом и праменовима боје шампањца привлаче љубав и склад.

Шкорпија

Тамни, мистериозни тонови са црвеним одсјајем наглашавају страст и магнетизам.

Стрелац

Природни степенасти рез са светлим праменовима, доноси путовања и слободу.

Јарац

Елегантан дуги боб у чоколадним тоновима отвара врата каријере.

Водолија

Асиметричне фризуре и пастелне боје подстичу креативност.

Рибе

Мекане локне у бисерним тоновима привлаче романтику и интуицију.

Фризерски хороскоп већ је постао популаран на друштвеним мрежама, а даме широм региона заказују свој термин увјерене да права фризура може промијенити живот.

(информер)

