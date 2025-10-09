Logo

Хрватска спремна купити Нафтну индустрију Србије

ХРТ

09.10.2025

11:55

Хрватска спремна купити Нафтну индустрију Србије
Ако је то рјешење, Хрватска је спремна купити Нафтну индустрију Србије (НИС), а наша рука је испружена, рекао је у четвртак министар економије Анте Шушњар, коментаришући увођење америчких санкција српској фирми у руском власништву.

Министар економије Анте Шушњар коментарисао је увођење америчких санкција НИС-у.

- Немају изузеће, иако је ЈАНАФ добио лиценцу да до 15. октобра може транспортирати нафту НИС-у. Моје информације кажу да смо превезли све што је било у ЈАНАФ-овим терминалима и цјевоводу, што значи да нема више транспорта нафте према Србији, рекао је.

Policija Srbija

Србија

Тијело мушкарца нађено у жбуну! Породица пријавила нестанак, четири дана нису знали гдје је

- Неће бити губитака (оп. а. за ЈАНАФ), то је нешто што се неће одрадити. То је, рецимо - измакла добит. Немамо прилику одрадити тај посао. Међутим, ЈАНАФ континуирано ради на диверсификацији свог пословања, тако да ћемо то покушати надокнадити на другим странама, казао је.

Одбацио је тврдње о томе како овакав развој догађаја угрожава позицију Хрватске у преговорима с МОЛ-ом о опскрби Мађарске и Словачке довољним количинама нафте.

nis sankcije pumpa

Србија

Огласио се НИС: Ако вам одбију картицу на пумпи, гориво можете да платите на ова три начина

- Није, не, зато што Република Хрватска, Европска унија, али и предсједник САД-а Доналд Трамп, упозоравају да се руска нафта не треба увозити. Ми смо као лојалан партнер НАТО-а и ЕУ-а, уложили значајна средства у своју инфраструктуру. Спремни смо испоручити довољне количине нафте Мађарској, Словачкој и Србији када то околности и геополитичке прилике допусте, појаснио је.

"Ово је додатни изазов и за БиХ"

Министар се осврнуо и на планове РХ за могуће преузимање НИС-а, нагласивши како је Хрватска спремна на такав потез.

- Наша рука је испружена, ако је то рјешење, ми смо спремни и за ту опцију како бисмо осигурали континуитет пословања ЈАНАФ-а и заштитили интересе твртке који су већ 40 година уско повезани с НИС-ом, рекао је.

То би, како је нагласио, значајно олакшало позицију Србије и Хрватске.

gasprom nis pumpa

Република Српска

Хоће ли санкције НИС-у погодити Републику Српску?

- Изнијећу и податак о томе да се из рафинерије у Панчеву снабдијева 20 одсто тржишта деривата у БиХ. Ово је додатни изазов и за БиХ, а до краја мјесеца очекујемо завршетак модернизације рафинерије у Ријеци, чиме би се повећали капацитети па бисмо на тај начин могли помоћи БиХ, а д‌јеломично и Србији, додао је Шушњар.

НИС

Хрватска

kupovina

Sankcije

Србија

