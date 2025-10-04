НИС поднио нови допуњен захтјев за одлагање америчких санкција

Извор:
СРНА
04.10.2025
08:31
Коментари:0
Нафтна индустрија Србије предала је вашингтонској администрацији нови допуњен захтјев за одлагање санкција.
У захтјеву поднијетом прије поноћи НИС тражи нову лиценцу, како би компанија наставила рад и послије 8. октобра, када истиче претходно одлагање пуне примјене санкција које САД уводе овој компанији због већинског руског власништва.
НИС је овог мјесеца поновио и захтјев за скидање са те листе санкција.
Како се ближи 8. октобар, када истиче и осмо одлагање санкција НИС-у, појачавају се дипломатски преговори Србије са Вашингтоном и Москвом.
Предсједник Србије Александар Вучић је раније рекао да је рјешавање проблема НИС-а тежак задатак за државу, јер је дио геополитичке ситуације.
Најновије
Најчитаније
11
50
11
48
11
46
11
31
11
31
Тренутно на програму