Logo

НИС поднио нови допуњен захтјев за одлагање америчких санкција

Извор:

СРНА

04.10.2025

08:31

Коментари:

0
НИС поднио нови допуњен захтјев за одлагање америчких санкција

Нафтна индустрија Србије предала је вашингтонској администрацији нови допуњен захтјев за одлагање санкција.

У захтјеву поднијетом прије поноћи НИС тражи нову лиценцу, како би компанија наставила рад и послије 8. октобра, када истиче претходно одлагање пуне примјене санкција које САД уводе овој компанији због већинског руског власништва.

НИС је овог мјесеца поновио и захтјев за скидање са те листе санкција.

Како се ближи 8. октобар, када истиче и осмо одлагање санкција НИС-у, појачавају се дипломатски преговори Србије са Вашингтоном и Москвом.

Предсједник Србије Александар Вучић је раније рекао да је рјешавање проблема НИС-а тежак задатак за државу, јер је дио геополитичке ситуације.

Подијели:

Тагови:

НИС

Sankcije

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Једна особа погинула, а четири повријеђене у удесу код Младеновца

Србија

Једна особа погинула, а четири повријеђене у удесу код Младеновца

3 ч

0
Драма на Дивчибарама: Два аутобуса пуна ђака остала заглављена у снијегу

Србија

Драма на Дивчибарама: Два аутобуса пуна ђака остала заглављена у снијегу

14 ч

0
Одређен притвор осумњиченима за пуцњаву у Београду

Србија

Одређен притвор осумњиченима за пуцњаву у Београду

15 ч

0
Хорор у Београду! Дјечак убоден ножем

Србија

Хорор у Београду! Дјечак убоден ножем

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

50

Познато када ће Новак Ђоковић играти у 3. колу Шангаја!

11

48

"Ниједан син ме није звао на свадбу, мајка им је мозак испрала" Исповијест оца тјера сузе на очи

11

46

Швеђани купују храну за случај рата

11

31

Обустављен саобраћај на путу Добрун-Вардиште: У току извлачење возила

11

31

Ужас у Шведској: Д‌јечак (14) упуцао шест особа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner