Одређен притвор осумњиченима за пуцњаву у Београду

Извор:
Танјуг
03.10.2025
20:23
Коментари:0
Виши суд у Београду одредио је притвор до 30 дана Немањи М. и Дарку Л. осумњиченим да су учесвовали у пуцњави у београдском насељу Вишњичка бања 30. септембра, када је једна особа настрадала, а четири су рањене.
Двојица осумњичених су до сад били у Клиничком центру с обзиром да су рањени у пуцњави.
Притвор им је одређен да не би утицали на свједоке, да не би поновили кривично дјело и због узнемирења јавности, рекла је портпарол Вишег суда Ивона Чогурић.
Након пуцњаве ухапшен је Лазар М. звани Луцифер и он се налази у притвору.
Србија
Појавио се снимак пуцњаве у Београду! Група младића са шипкама излетјела из комбија
Они су осумњичени за извршење кривичног дјела тешко убиство помагањем. Још увијек се трага за другим извршиоцима.
Лазар М. је иначе био у кућном притвору, а у тренутку туче био је у дозвољеној шетњи.
Против Лазара М. званог Луцифер се води судски поступак због сумње да је био вођа групе чији припадници су се бавили трговином дроге у Београду.
Њему је притвор замијењен кућним притвором у мају, на припремном рочишту пред почетак поновљеног суђења.
Припадници те криминалне групе ухапшени су 29. марта 2022. године, док су тројица осумњчених већ били у притвору у тренутку хапшења.
Србија
Откривено шта се заиста десило у пуцњави у Београду
Они се доводе се у везу са пословима и препродајом дроге као дио групе Вељка Беливука и Марка Миљковића који су у притвору и против чије организоване криминалне групе се води судски поступак због најтежих кривичних дјела, међу којима је и седам убистава.
МУП је раније саопштио да је непозната особа у уторак око 14.23 часова у угоститељском објекту у Вишњичкој бањи из ватреног оружја ранила пет особа.
Србија
2 ч0
Србија
5 ч0
Србија
5 ч0
Србија
7 ч0
Најновије
Најчитаније
22
58
22
57
22
48
22
48
22
33
Тренутно на програму