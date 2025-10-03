Logo

Одређен притвор осумњиченима за пуцњаву у Београду

Извор:

Танјуг

03.10.2025

20:23

Коментари:

0
Одређен притвор осумњиченима за пуцњаву у Београду
Фото: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Виши суд у Београду одредио је притвор до 30 дана Немањи М. и Дарку Л. осумњиченим да су учесвовали у пуцњави у београдском насељу Вишњичка бања 30. септембра, када је једна особа настрадала, а четири су рањене.

Двојица осумњичених су до сад били у Клиничком центру с обзиром да су рањени у пуцњави.

Притвор им је одређен да не би утицали на свједоке, да не би поновили кривично дјело и због узнемирења јавности, рекла је портпарол Вишег суда Ивона Чогурић.

Након пуцњаве ухапшен је Лазар М. звани Луцифер и он се налази у притвору.

пуцњава у Вишњичкој бањи

Србија

Појавио се снимак пуцњаве у Београду! Група младића са шипкама излетјела из комбија

Они су осумњичени за извршење кривичног дјела тешко убиство помагањем. Још увијек се трага за другим извршиоцима.

Лазар М. је иначе био у кућном притвору, а у тренутку туче био је у дозвољеној шетњи.

Против Лазара М. званог Луцифер се води судски поступак због сумње да је био вођа групе чији припадници су се бавили трговином дроге у Београду.

Њему је притвор замијењен кућним притвором у мају, на припремном рочишту пред почетак поновљеног суђења.

Припадници те криминалне групе ухапшени су 29. марта 2022. године, док су тројица осумњчених већ били у притвору у тренутку хапшења.

Полиција-Србија-270925

Србија

Откривено шта се заиста десило у пуцњави у Београду

Они се доводе се у везу са пословима и препродајом дроге као дио групе Вељка Беливука и Марка Миљковића који су у притвору и против чије организоване криминалне групе се води судски поступак због најтежих кривичних дјела, међу којима је и седам убистава.

МУП је раније саопштио да је непозната особа у уторак око 14.23 часова у угоститељском објекту у Вишњичкој бањи из ватреног оружја ранила пет особа.

Подијели:

Тагови:

Вишњичка бања

Београд

Притвор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Американци напали по Трамповом наређењу: Убијене четири особе!

Свијет

Американци напали по Трамповом наређењу: Убијене четири особе!

2 ч

0
Хорор у Београду! Дјечак убоден ножем

Србија

Хорор у Београду! Дјечак убоден ножем

2 ч

0
Почиње Међународни фестивал дјечијег позоришта

Култура

Почиње Међународни фестивал дјечијег позоришта

2 ч

0
Додик и Минић на утакмици Игокеа-ФМП

Кошарка

Додик и Минић на утакмици Игокеа-ФМП

2 ч

0

Више из рубрике

Хорор у Београду! Дјечак убоден ножем

Србија

Хорор у Београду! Дјечак убоден ножем

2 ч

0
Воз из Београда брзом пругом стигао у Суботицу за 68 минута, бесплатно до недјеље

Србија

Воз из Београда брзом пругом стигао у Суботицу за 68 минута, бесплатно до недјеље

5 ч

0
Снијег прави хаос, ванредна ситуација у више општина

Србија

Снијег прави хаос, ванредна ситуација у више општина

5 ч

0
"Свијет се припрема за рат, мораћемо и ми": Вучић ће тражити да се повећају резерве хране

Србија

"Свијет се припрема за рат, мораћемо и ми": Вучић ће тражити да се повећају резерве хране

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Паф Диди осуђен на 4 године затвора

22

57

Швајцарци спасили држављанина БиХ са литице па га ухапсили!

22

48

Јовановић: Оно што ће Русија да уради за Српску је потпуна новина на свјетској сцени

22

48

Минхенски аеродром поново затворен због дронова

22

33

Симптом који многи занемарују може указивати на проблем са зачепљеним артеријама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner