Ово је најгоре мјесто за чување уља у кухињи

Многи желе да им уље за кување буде на надохват руке – и зато као мјесто за чување уља бирају полицу изнад шпорета. Али то је велика грешка која не само да уништава укус и састав уља, већ може да изазове потенцијалну опасност у кухињи.
Уље у вашој кухињи може бити тиха бомба ако га држите на погрешном мјесту. Најгоре мјесто је изнад шпорета, где топлота стално разграђује молекуле уља, мијења укус и може угрозити ваше здравље.
Када је уље изложено високој температури, долази до оксидације – процеса у којем уље губи своје хранљиве материје и развија штетна једињења. Може постати љепљиво, добити непријатан мирис и дугорочно повећати ризик од упала и кардиоваскуларних болести.
Најбоље је држати га на хладном и тамном мјесту, попут оставе или неке полице/фиоке даље од шпорета, далеко од директне свјетлости и извора топлоте. Ако волите маслиново уље, овај трик чува његове антиоксиданте и арому.
Немојте држати уље поред шпорета или рерне.
Затворите боце чврсто и користите тамне стаклене боце.
Не загријавајте поново већ коришћено уље за пржење више пута.
Овако чувано уље задржаће све природне укусе и здраве компоненте, а ваша јела биће укуснија и сигурнија за дугорочно здравље. Сљедећи пут када посегнете за уљем, сјетите се: права локација прави разлику.
Чување уља је једноставан, али често занемарен трик који директно утиче на укус и здравље. Држите уље на хладном и тамном мјесту – ваше тијело и непце ће вам захвалити.
