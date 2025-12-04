Извор:
Бошњачки кадар у заједничким институцијама поново блокира повезивање и развој, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
- Сарајево наставља да држи БиХ у економској и инфраструктурној изолацији. Сјећамо се колико дуго су спречавали пуштање у рад моста Братољуб који нас повезује са Србијом. Да не говорим тек о заједничким енергетским и инфраструктним пројектима Србије и Републике Српске, које годинама на сваки могући начин блокирају - истакла је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Икс.
Како она додаје, сада су се досјетили да блокирају и боље повезивање са Хрватском и Европском унијом.
- Нека изађу и објасне својим привредницима, превозницима и грађанима због чега и у чијем интересу то раде. У интересу људи и привреде, сасвим сигурно, не - додала је она.
