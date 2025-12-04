У аутомобилу пронађено тијело мушкарца

Извор:
Телеграф
04.12.2025
19:56
Полиција је пронашла вечерас беживотно тијело мушкарца у аутомобилу марке "фиат", у близини Студентског града у Земуну, незванично сазнаје Телеграф.
Према првим информацијама са мјеста догађаја, мушкарац је затечен укочен и хладан.
Екипе Хитне помоћи које су изашле на терен могле су само да констатују смрт.
