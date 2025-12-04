Logo
У аутомобилу пронађено тијело мушкарца

04.12.2025

19:56

У аутомобилу пронађено тијело мушкарца
Фото: АТВ

Полиција је пронашла вечерас беживотно тијело мушкарца у аутомобилу марке "фиат", у близини Студентског града у Земуну, незванично сазнаје Телеграф.

Према првим информацијама са мјеста догађаја, мушкарац је затечен укочен и хладан.

Игокеа-Зенит-04122025

Кошарка

Легенде на мечу Игокее и Зенита: Хријапа, Моња, Антић у првом реду

Екипе Хитне помоћи које су изашле на терен могле су само да констатују смрт.

пронађено тијело

Zemun

