Logo
Large banner

Ухапшени преваранти са ТикТок-а: Лажно се представљали, па на превару узимали паре

Извор:

Телеграф

04.12.2025

19:41

Коментари:

0
Ухапшени преваранти са ТикТок-а: Лажно се представљали, па на превару узимали паре

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, УКП, у сарадњи са Основним јавним тужилаштвом у Лазаревцу ухапсили су Д. С. Ц. (30) из Нигерије и М. Д. (42) због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело превара.

Они се сумњиче да су у октобру ове године ступили у контакт са оштећеном посредством друштвене мреже ТикТок представљајући се као лице Ендру Томас из Лондона, да би наставили комуникацију путем апликције Воцап и оштећену довели у заблуду да ће јој послати пакет са поклоном на њену адресу, да би је након пар дана наводно агент за доставу пакета обавијестио да је пакет стигао у Србију и да на име слања и преузимања пошиљке у којој се налази 30.000 долара, она треба да уплати одређена новчана средства.

RIBA POSNO

Здравље

Како пост утиче на здравље?

Оштећена је то и учинила и у више одвојених трансакција, у једној банци, уплатила на текући рачун осумњичене М. Д. укупан износ од 582.000 динара.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Основном јавном тужилаштву у Лазаревцу.

Соколски дом

Бања Лука

Драма око Соколског дома у Бањалуци се наставља

Постоје основи сумње да су осумњичени у протеклих шест мјесеци извршили више кривичних дјела оваквих превара, на идентичан начин, чиме су оштетили више грађана на територији цијеле Србије и тиме прибавили противправну имовинску корист која прелази 4,6 милиона динара.

Подијели:

Тагови:

хапшење

Лазаревац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић: Скандалозно што нови гранични прелаз у Градишци неће бити отворен у планираном року

Република Српска

Минић: Скандалозно што нови гранични прелаз у Градишци неће бити отворен у планираном року

34 мин

0
Хрватска: Антифашизам као једини одговор на фашизам?

Регион

Хрватска: Антифашизам као једини одговор на фашизам?

34 мин

0
Полицајац туче човјека у марици

Регион

Снимак шокирао регион: Полицајац крвнички туче човјека у марици

42 мин

0
Поплаве у Грчкој

Свијет

Велике поплаве у Грчкој, бујица носи све пред собом

43 мин

0

Више из рубрике

Трогодишње дијете повријеђено у саобраћајној несрећи

Хроника

Трогодишње дијете повријеђено у саобраћајној несрећи

1 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Једномјесечни притвор осумњиченом за обљубу три дјетета у Требињу

4 ч

0
Хапшење педофил Бијељина

Хроника

Огласило се Министарство о професору осумњиченом за педофилију

4 ч

0
Kupus

Хроника

Украо пола тоне купуса, па бјежао од полиције

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Радница пријавила несвакидашњу превару: Одиграо тикете, па није хтио платити

19

56

У аутомобилу пронађено тијело мушкарца

19

49

Легенде на мечу Игокее и Зенита: Хријапа, Моња, Антић у првом реду

19

42

Путин: Запад манипулише јавним мњењем

19

41

Ухапшени преваранти са ТикТок-а: Лажно се представљали, па на превару узимали паре

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner