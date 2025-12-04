Ухапшени преваранти са ТикТок-а: Лажно се представљали, па на превару узимали паре

Извор:
Телеграф
04.12.2025
19:41
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, УКП, у сарадњи са Основним јавним тужилаштвом у Лазаревцу ухапсили су Д. С. Ц. (30) из Нигерије и М. Д. (42) због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело превара.
Они се сумњиче да су у октобру ове године ступили у контакт са оштећеном посредством друштвене мреже ТикТок представљајући се као лице Ендру Томас из Лондона, да би наставили комуникацију путем апликције Воцап и оштећену довели у заблуду да ће јој послати пакет са поклоном на њену адресу, да би је након пар дана наводно агент за доставу пакета обавијестио да је пакет стигао у Србију и да на име слања и преузимања пошиљке у којој се налази 30.000 долара, она треба да уплати одређена новчана средства.
Оштећена је то и учинила и у више одвојених трансакција, у једној банци, уплатила на текући рачун осумњичене М. Д. укупан износ од 582.000 динара.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Основном јавном тужилаштву у Лазаревцу.
Постоје основи сумње да су осумњичени у протеклих шест мјесеци извршили више кривичних дјела оваквих превара, на идентичан начин, чиме су оштетили више грађана на територији цијеле Србије и тиме прибавили противправну имовинску корист која прелази 4,6 милиона динара.
