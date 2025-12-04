Logo
Снимак шокирао регион: Полицајац крвнички туче човјека у марици

Агенције

04.12.2025

19:20

Полицајац туче човјека у марици
Фото: Screenshot / YouTube

с проширио друштвеним мрежама види се полицајац у возилу како удара ухапшеног мушкарца, док његова колегиница и грађанин који им је помагао затварају врата возила.

На снимку који се данаКао што се види на снимку, ухапшени је везан лисицама.

Из ПУ сплитско-далматинске су потврдили да је снимак настао данас у Триљу. Наводе да су полицајци из Полицијске станице Сињ, по налогу Жупанијског државног тужилаштва, радили на довођењу осумњиченог.

Полиција каже да је ухапшени мушкарац прво вербално, а затим и физички напао полицајца. То се не види на снимку.

Након напада, полицијски службеник је употријебио силу над особом – физичку снагу и средства за везивање. Из ПУ сплитско-далматинске кажу да је током привођења особе дошло до догађаја са снимка.

Они такође наводе да су обавијестили државно Тужилаштво о снимку и да спроводе криминалистичко истраживање.

Кажу да приведени мушкарац нема видљивих повреда, али је одведен на љекарски преглед с обзиром на околности.

"Након криминалистичког истраживања, обавијестићемо надлежно државно Тужилаштво о утврђеним чињеницама и провести поступак утврђивања дисциплинске одговорности полицијског службеника", кажу из полиције.

Насиље

Полиција

Хрватска

