Отац и син преминули у истом дану: Резултати обдукције изненадили љекаре

Извор:

Телеграф

04.12.2025

17:26

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Двострука трагедија погодила је заједницу Никај-Мерту у Албанији, гдје се породица Кокај суочила са губитком два члана у року од само једног дана.

Први који је преминуо био је 88-годишњи Ндуе Мартин Кокај.

Skupština grada Banjaluka

Бања Лука

Договорен датум сједнице Колегијума бањалучке Скупштине

Вијест о смрти оца објавио је његов син, Бесник Кокај, који је дан раније објавио и смртовницу. Нико није очекивао да ће унутар 24 сата исте особе морати да објаве и његову смрт - претварајући тугу породице Кокај у двоструку трагедију која је потресла цијелу заједницу.

Извори су рекли Газети Схип да су обојица покојника из Курај и Еперм у Тропоји, док су годинама живјели у Лушњи.

Породица Кокај, која се састојала од шест синова, тешко је поднијела губитак главе породице, док је Бесник Кокај био трећи син у породици.

Након што је сахранио 88-годишњег оца, Бесник је легао да одмори - и није се пробудио.

Нови гранични прелаз-Градишка

Градови и општине

УИО: Услови за отварање новог Граничног прелаза Градишка нису испуњени

Љекари који су извршили судско-медицинску обдукцију Бесника рекли су да му је срце било препукло и да су ријетко имали овакве случајеве.

У року од неколико сати, два "стуба куће" су нестала, остављајући врата породице Кокај прекривена црнином.

