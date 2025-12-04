Отац и син преминули у истом дану: Резултати обдукције изненадили љекаре

Извор:
Телеграф
04.12.2025
17:26
Коментари:0
Двострука трагедија погодила је заједницу Никај-Мерту у Албанији, гдје се породица Кокај суочила са губитком два члана у року од само једног дана.
Први који је преминуо био је 88-годишњи Ндуе Мартин Кокај.
Бања Лука
Договорен датум сједнице Колегијума бањалучке Скупштине
Вијест о смрти оца објавио је његов син, Бесник Кокај, који је дан раније објавио и смртовницу. Нико није очекивао да ће унутар 24 сата исте особе морати да објаве и његову смрт - претварајући тугу породице Кокај у двоструку трагедију која је потресла цијелу заједницу.
Извори су рекли Газети Схип да су обојица покојника из Курај и Еперм у Тропоји, док су годинама живјели у Лушњи.
Породица Кокај, која се састојала од шест синова, тешко је поднијела губитак главе породице, док је Бесник Кокај био трећи син у породици.
Након што је сахранио 88-годишњег оца, Бесник је легао да одмори - и није се пробудио.
Градови и општине
УИО: Услови за отварање новог Граничног прелаза Градишка нису испуњени
Љекари који су извршили судско-медицинску обдукцију Бесника рекли су да му је срце било препукло и да су ријетко имали овакве случајеве.
У року од неколико сати, два "стуба куће" су нестала, остављајући врата породице Кокај прекривена црнином.
Република Српска
2 ч0
Регион
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч6
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
7 ч0
Најновије
Најчитаније
20
00
19
56
19
49
19
42
19
41
Тренутно на програму