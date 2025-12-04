Logo
Минимална одступања на поновљеном бројању: Неуспјели покушаји опозиције

АТВ

АТВ

04.12.2025

17:04

Минимална одступања на поновљеном бројању: Неуспјели покушаји опозиције
Фото: АТВ

На поновљеном контролном бројању гласачких листића у Добоју на, до сада, пребројаних 4.260 од укупно 6.194 гласа, утврђена су минимална одступања на претходне резултате, сазнаје АТВ.

На поменутом узорку, сазнајемо, утврђена је разлика од свега 150 гласова.

Како сазнајемо, на бирачком мјесту 012 било је око 50 гласова разлике у односу на претходно утврђене резултате.

Мање одступање, од око 30 гласова забиљежено је још на једном бирачком мјесту.

hitna pomoc srbija1

Сцена

Милош Обреновић доживио мождани удар

На већини осталих бирачких мјеста, на којима се понавља бројање, као што су Баре 1, Чајре, 016А, 23А, 054, 014 и друга, није било одступања, тако да су резултати са првобитног бројања потврђени.

Према сазнањима АТВ, утврђено је да је до ових минималних одступања дошло због погрешног уписа гласова.

Подсјећамо, ЦИК БиХ је јуче наложила Главном центру за бројање да изврши поновно контролно бројање гласачких листића на 23 редовна бирачка мјеста у Добоју и утврди резултате избора, да утврди број неважећих и неискориштених гласачких листића и да утврди број потписа у изводу из Централног бирачког списка.

