У Модричи обиљежене 33 године од егзодуса Срба из Гостовића, Љесковице и Бистрице

СРНА

04.12.2025

14:19

Фото: Срна

У Модричи су данас обиљежне 33 године од егзодуса 3.263 Срба из мјеста Гостовић, Љесковица и Бистрица са подручја општина Завидовићи и Жепче, од којих је већина нови дом пронашла у модричкој и општини Вукосавље.

Бивши замјеник команданта Батаљона Гостовић Рајко Божић рекао је да је подручје Гостовића, Љесковице, Бистрице и дијела мјеста Ловница бранило око 1.000 војнички способних људи, али да се нису могли супроставити вишеструко бројнијем непријатељу.

Божић је навео да су, према попису становништва из 1991. године, у долини ријеке Гостовић била 22 српска села са 1.100 домаћинстава и око 3.300 становника, који су на данашњи дан 1992. године протјерани, а куће и имовина спаљени.

У Цркви Свете Петке Параскеве у мјесној заједници Модрича данас је служена литургија, а потом парастос, те је положено цвијеће на спомен-обиљежје за 111 погинулих бораца и цивила.

Селак-04122025

Република Српска

Селак: Орден новомученика бихаћко-петровачких је завјет и обавеза за будући рад

На спомен-обиљежје су цвијеће положили представници батаљона Гостовић, Љесковица и Бистрица, представници Борачких организација из Модриче и Вукосавља, делегације двије општине и представници удружења "Гостовићана" и "Жепчака".

Модрича

stradanje Srba

