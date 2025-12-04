У Србији се повећава број обољелих од грипа: У циркулацији четири типа вируса

Извор:
У Србији је у порасту број обољелих од грипа и акутних респираторних инфекција, показује најновији извјештај Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут". У циркулацији су четири типа вируса.
Током прошле недјеље је регистровано 6.546 случајева обољења сличних грипу, што представља пораст од четири одсто у односу на недјељу која јој је претходила. У извјештају се наводи да је грип највише присутан код дјеце вртићког и школског узраста.
"Од почетка сезоне надзора, који је започео 29. септембра, лабораторијски су потврђени спорадични случајеви грипа на територији више округа, укључујући Београд, Златиборски, Јужнобанатски, Сремски, Kолубарски", наведено је у извјештају.
Потврђени су вируси грипа типа АХ3 и А нетипизирани у Мачванском, Kолубарском, Рашком, Браничевском, Поморавском округу и у Београду. Од почетка сезоне, у оптицају су детектовани вируси типа А(Х1), АХ3, Б и А (нетипизирани).
Истовремено, број акутних респираторних инфекција (АРИ) такође расте. Регистровано је 11.607 случајева АРИ, што је скок од 12,8 одсто у односу на претходну недјељу.
Растући трендови примијећени су и у Европској унији. Стопа обољења сличних грипу је изнад основног нивоа у осам земаља, док је стопа акутних респираторних инфекција повишена у пет земаља (Албанија, Немачка, Исланд, Kазахстан и Шпанија).
У цијелом региону, проценат позитивности узорака на грип прешао је епидемиолошки праг од 10 одсто, а доминантно је детектован вирус грипа тип А (99 одсто), са највећим уделом подтипа А(Х3).
Вакцинација против сезонског грипа почела је у Србији 6. октобра. За сезону 2025/26. здравствене власти у Србији обезбиједиле су 332.340 доза вакцина. Ове године грађане од грипа штити само домаћа Торлакова вакцина.
