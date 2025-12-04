Logo
Вања Милинковић Савић чека званичну потврду да је ушао у историју фудбала

Вања Милинковић Савић чека званичну потврду да је ушао у историју фудбала

Српски голман Вања Милинковић Савић могао би да постане рекордер по јачини ударца – његов пенал против Каљарија, према првим процјенама, наводно је достизао брзину већу од 130 километара на час!

Ако се ова бројка званично потврди, Вањин шут би надмашио досадашњи рекорд Клои Кели, чији је ударац износио 111 километара на час.

Информацију је изнио спортски аналитичар Рикардо Тревизани, наводећи да се ради о једном од најјачих забиљежених удараца у историји фудбала.

ilu-kisa-vjetar-150925

Друштво

Промјена времена у Српској: Стижу киша и снијег

Иако прецизна мјерења још нису објављена, снимак пенала већ је привукао огромну пажњу због бруталне силе којом је изведен.

Чека се званична потврда брзине, али ако се процјена од преко 130 км/х покаже тачном, Вања би се уписао међу ауторе најмоћнијих удараца икада забиљежених у професионалном фудбалу.

Иначе, његов Наполи је у среду вече на пенале избацио Каљари из Купа Италије.

(телеграф)

