Душан Влаховић ће морати на операцију: Повреда је тежа него што се мислило

03.12.2025

09:13

Душан Влаховић ће морати на операцију: Повреда је тежа него што се мислило
Фото: Tanjug/AP/LaPresse/Tano Pecoraro

Повреда је послала у аут Душана Влаховића, можда чак дуже него што се у први мах мислило.

Првобитна информација од максимум три мјесеца ван терена могла би да буде дужа уколико се одлучи за операцију.

Влаховић је задобио озбиљну повреду мишићног-тетивног споја лијевог адуктора, због чега је у сузама напустио терен у мечу Јувентуса и Каљарија (2:1).

Dušan Vlahović - 31082025

Фудбал

Влаховић поново на мети напада

Сада Тутоспорт, иначе јако добро упућен у дешавања у торинском клубу, јавља да ће Влаховић заједно са медицинским особљем најкасније до четвртка донијети одлуку да ли ће да иде под нож.

Према истом извору, повреда је озбиљнија него што се чинила и постоји мишљење да би операција боље прошла него конзервативни третман. Уколико се опредијели за хируршки захват, спекулише се да би пауза била и до четири мјесеца.

Наводно би операција обезбиједила већу стабилност и смањити ризик од даљег мучења у будућности што се тиче адуктора, преноси Спортал.

Душан Влаховић

Фудбал

Скандал у Италији: Прекинут меч због Влаховића

Влаховић као Де Брујне, Јувентус се мијења

Влаховић ће, према Тутоспорту, морати да чека око четири мјесеца да се врати на терену – између средине марта и почетка априла. Ситуација је слична оној с којом се суочава ас Наполија Кевин де Брујне, такође с сличном повредом.

Његово одсуство било би велики ударац за Јуве, пропустио би чак 20 мечева, а међу њима и неколико дербија попут оног с Интером, Наполијем, као и до краја прву фазу Лиге шампиона у тренутку док се Стара дама бори за улазак у нокаут фазу.

Колико је све у Торину пореметила повреда Влаховића говори то што ће тренер Лучано Спалети да промијени формацију и умјесто 4-3-3 да форсира 4-4-2, дајући више слободе Кенану Јилдизу као нападачу.

