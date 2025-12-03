Борац се вратио на прво мјесто - пао Радник

Извор:
АТВ
03.12.2025
18:06

Фудбалери Борца савладали су Радник у Бијељини и тако се вратили послије неколико сати на прво мјесто шампионата БиХ.
Само два и по сата Зрињски је привремено преузео лидерску позицију Премијер лиге БиХ, да би се Бањалучани новом побједом вратили на прво мјесто.
Тим Винка Мариновића забиљежио је дванаести тријумф у сезони, а јунак екипе из Платонове био је Лука Јуричић.
Најбољи стријелац првенства Босне и Херцеговине, погодио је мрежу Траке у осмом минуту. Био је то тринаести гол сезоне за нападача Борца.
Он је убједљиво на првој позицији листе стријелаца, јер први пратиоици Билбија и Вуковић имају по шест голова.
Борац је сада први на табели са 37 бодова, једним више од другопласираног Зрињског.
Радник је седми и има 17 бодова.
