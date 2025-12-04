Logo
Данас исплата дјечијег и материнског додатка, обезбијеђено преко 2,5 милиона КМ

Данас исплата дјечијег и материнског додатка, обезбијеђено преко 2,5 милиона КМ
Фото: Unsplash

У Републици Српској данас је почела исплата за 17.009 дјеце или 9.953 родитеља корисника права на дјечији додатак за коју је обезбијеђено 2.573.103 КМ, саопштено је из Фонда за дјечију заштиту Српске.

Истовремено се исплаћује и матерински додатак за новембар за 3.563 породиље за шта је издвојено 1.446.578 КМ.

За исплату права на пронаталитетну накнаду којом су обухваћене 92 породиље за 76 трећерођене и 21 четврторођено дјете обезбијеђено је 55.050 КМ.

Друштво

Фонд данас исплаћује дјечије додатке, материнске и пронаталитетне накнаде

Из Фонда су навели да је за исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 184.500 КМ за 361 породиљу, односно 369 новорођенчади.

За исплату права на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу издвојено је 347.628 КМ.

