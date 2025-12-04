Свјетска метеоролошка организација је управо саопштила: У наредна три мјесеца очекујте...

04.12.2025
10:26
Коментари:0
Свјетска метеоролошка организација (WМО) предвидјела је данас да би ослабљени климатски феномен Ла Ниња могао да утиче на глобалне временске прилике у наредна три мјесеца.
Како се наводи, иако Ла Ниња подразумијева привремени пад температуре у централном и источном дијелу Пацифика, очекује се да ће у многим регионима бити забиљежено топлије вријеме од уобичајеног, што ће повећати ризик од поплава и суша које би могле да оставе посљедице по усјеве, пренио је Ројтерс.
WМО је навела да постоји 55 одсто вјероватноће да би од овог мјесеца до фебруара наредне године могао да дјелује ослабљени феномен Ла Ниња.
Средином новембра су океански и атмосферски индикатори указивали на такав развој прилика, додаје се у саопштењу.
Метеоролози су додали да је вјероватноћа за неутралне временске услове од јануара до марта наредне године 65 одсто, а 75 процената за период од фебруара до априла.
Свјетска метеоролошка организација је такође предвидјела да се највјероватније неће појавити природни климатски феномен Ел Нињо, који подстиче тропске циклоне у Пацифичком океану и појачава кишне падавине које доносе поплаве у дијеловима Америке и шире.
Сезонске прогнозе и њихов утицај на вријеме могу да значе милионе долара уштеде за секторе пољопривреде, здравства и саобраћаја, додала је WМО, при чему се припремама за предвиђене временске прилике могу спасти хиљаде живота, пренио је Ројтерс.
