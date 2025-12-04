Logo
Свјетска метеоролошка организација је управо саопштила: У наредна три мјесеца очекујте...

04.12.2025

10:26

Невријеме бура море
Фото: Pexels

Свјетска метеоролошка организација (WМО) предвидјела је данас да би ослабљени климатски феномен Ла Ниња могао да утиче на глобалне временске прилике у наредна три мјесеца.

Како се наводи, иако Ла Ниња подразумијева привремени пад температуре у централном и источном дијелу Пацифика, очекује се да ће у многим регионима бити забиљежено топлије вријеме од уобичајеног, што ће повећати ризик од поплава и суша које би могле да оставе посљедице по усјеве, пренио је Ројтерс.

ilu-kisa-vjetar-150925

Друштво

Промјена времена у Српској: Стижу киша и снијег

WМО је навела да постоји 55 одсто вјероватноће да би од овог мјесеца до фебруара наредне године могао да дјелује ослабљени феномен Ла Ниња.

Средином новембра су океански и атмосферски индикатори указивали на такав развој прилика, додаје се у саопштењу.

Метеоролози су додали да је вјероватноћа за неутралне временске услове од јануара до марта наредне године 65 одсто, а 75 процената за период од фебруара до априла.

Свјетска метеоролошка организација је такође предвидјела да се највјероватније неће појавити природни климатски феномен Ел Нињо, који подстиче тропске циклоне у Пацифичком океану и појачава кишне падавине које доносе поплаве у дијеловима Америке и шире.

Pasoš-BiH-280825

БиХ

Многи родитељи ово не знају: БиХ држављанство за дјецу рођену вани има временско ограничење

Сезонске прогнозе и њихов утицај на вријеме могу да значе милионе долара уштеде за секторе пољопривреде, здравства и саобраћаја, додала је WМО, при чему се припремама за предвиђене временске прилике могу спасти хиљаде живота, пренио је Ројтерс.

