Додик честитао славу манастиру Хиландар - Ваведење Пресвете Богородице

Извор:

АТВ

04.12.2025

10:54

Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је славу манастиру Хиландар, Ваведење Пресвете Богородице.

Високопреподобном архимандриту Методију и братству Свете царске српске лавре манастира Хиландар честитам велики и свештени празник и славу - Ваведење Пресвете Богорoдице, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

''У овом благословеном дану желим да и у годинама које предстоје манастир Хиландар остане неугасива српска светиња, стуб и бедем православља, духовни извор коме ће се наш народ увијек враћати, у миру и радости, али нарочито и у данима искушења'', написао је Додик на своим Икс налогу.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Макс Приморац рекао оно што би сви требало да виде - БиХ је пропала држава

''Желим вам свако добро од Господа, добро здравље и снагу духа. Нека ваша молитва и труд буду благослов за сав наш народ, на славу Божију и на духовно узрастање свих нас'', навео је Додик у честитки.

Ваведење Пресвете Богорoдице је и празник храмовна и слава српског манастира Хиландара на Светој Гори, задужбини Светог Симеона Мироточивог и његовог сина Светог Саве.

