Додик честитао славу манастиру Хиландар - Ваведење Пресвете Богородице

Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је славу манастиру Хиландар, Ваведење Пресвете Богородице.
Високопреподобном архимандриту Методију и братству Свете царске српске лавре манастира Хиландар честитам велики и свештени празник и славу - Ваведење Пресвете Богорoдице, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
У овом благословеном дану желим да и у годинама које предстоје манастир Хиландар остане неугасива српска… pic.twitter.com/vei0dQKtQ8
''У овом благословеном дану желим да и у годинама које предстоје манастир Хиландар остане неугасива српска светиња, стуб и бедем православља, духовни извор коме ће се наш народ увијек враћати, у миру и радости, али нарочито и у данима искушења'', написао је Додик на своим Икс налогу.
