Додик: Насер Орић боље да објасни убиство судије Илића и масакрирање дјечака Стојановића

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да би муслиманском ратном команданту Сребренице Насеру Орићу било боље да објасни како је убијен судија Слободан Илић и како је монструозно масакриран дјечак Слободан Стојановић.
"Насер Орић је обични зликовац који наставља да лаже и измишља да је наводно неко од моје родбине био са њим, а претходно је тврдио да се чуо и видио са мном. И опет лаже, и у првом и у другом случају", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
У нападу муслиманских снага под Орићевом командом на сребреничко село Залазје, на Петровдан, 12. јула 1992. године заробљен је, мучен, па окрутно убијен судија Слободан Илић, који је тада имао 46 година.
Слободана Стојановића, који је има тек 12 година, у јулу 1992. године на свиреп начин убила је Елфета Весели, припадник Диверзантског вода Команде здружених јединица Липље и Каменица такозване Армије БиХ, када се, након што је избјегао са родитељима, вратио у своје село Каменицу код Зворника по пса.
Дјечаково тијело пронађено је у јами у засеоку Бајрићи у Новом Селу код Зворника, а идентификован је ДНК анализом, након чега је сахрањен на гробљу у Дрињачи.
