Logo
Large banner

Због ова четири уређаја рачуни су вам огромни, ево како да их смањите

Извор:

Нова.рс

04.12.2025

09:21

Коментари:

0
Због ова четири уређаја рачуни су вам огромни, ево како да их смањите
Фото: АТВ

Скоро сваки дом има уређаје који користе изненађујућу количину енергије.

Стручњаци откривају који уређаји тихо повећавају ваш рачун и како смањити трошкове.

Дилема да ли задржати стари фрижидер или га замијенити новијим моделом често се своди на финансије. Ако је ваш фрижидер старији од петнаест година, вјероватно је да троши превише струје. Старији модели фрижидера могу потрошити и до хиљаду киловат-сати годишње. Поред тога, старији уређаји често имају лошију изолацију и истрошене компресоре. Енергетски ефикасни модели, посебно они са ознаком Енергy Стар, могу значајно смањити потрошњу, пише Нова.

Уређаји и пуњачи који су стално укључени

Многи уређаји настављају да троше струју чак и када су искључени. Овај скривени губитак енергије познат је као фантомска или „вампирска“ потрошња.

Листа “скривених потрошача” укључује телевизоре, играчке конзоле, пуњаче за мобилне телефоне и лаптопове, кабловске кутије, уређаје за стримовање, као и кухињске и купатилске апарате попут микроталасне пећнице, апарата за кафу, фена за косу и пегле. Препоручују се паметни продужни каблови који се лако искључују, као и ручно искључивање уређаја или искључивање пуњача из утичнице када се не користе. На овај начин аутоматски елиминишете непотребну потрошњу.

илу-нетфликс-29082025

Наука и технологија

Нефликс без најаве укинуо ову опцију

Бојлер

Нико не очекује савјет да се одрекнете топлих, удобних тушева, али подешавање бојлера може значајно утицати на рачун. Бојлери који су стално укључени и стално грију и одржавају воду на подешеној температури, ако су подешени да грију веће количине воде и на вишој температури, аутоматски троше више енергије. Препоручује се око 49 степени Целзијуса, што смањује потрошњу електричне енергије.

Електрични шпорети и уградне рерне

Иако се повремено користе, шпорети и рерне троше велику количину енергије сваки пут када раде, посебно на вишим температурама или током дугог кувања. Енергетски стручњаци процјењују да рерна у просјеку користи 2 до 2,5 кW на сат, што је знатно више од већине других кухињских апарата. Потрошња се додатно повећава ако се рерна често отвара током кувања или ако се не одржава добро.

Струја

Друштво

Велико искључење струје најављено за Крајину

Једноставне навике, попут коришћења кувања са вентилатором, кувања на нижим температурама и припреме више јела одједном, могу значајно смањити потрошњу електричне енергије, посебно у зимским мјесецима када се рерна чешће користи.

Подијели:

Тагови:

potrošači

електрична енергија

struja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Električni automobil, priključen na punjač

Ауто-мото

Да ли су возачи електричних аутомобила заиста у опасности од зрачења?

2 д

0
Петровић: Циљ Владе Српске да стане иза "Електропривреде" и РиТЕ "Угљевик"

Економија

Петровић: Циљ Владе Српске да стане иза "Електропривреде" и РиТЕ "Угљевик"

2 д

4
63 године бањалучког Електротехничког факултета

Бања Лука

63 године бањалучког Електротехничког факултета

5 д

0
До приватизације Електропривреде неће доћи, али хоће до преиспитивања начина пословања

Република Српска

До приватизације Електропривреде неће доћи, али хоће до преиспитивања начина пословања

2 седм

2

Више из рубрике

Сарајево смог магла

Друштво

Ваздух изразито нездрав у ових 5 градова БиХ

4 ч

0
Промјена времена у Српској: Стижу киша и снијег

Друштво

Промјена времена у Српској: Стижу киша и снијег

5 ч

0
Опрез! У усјецима повећана опасност од одрона

Друштво

Опрез! У усјецима повећана опасност од одрона

5 ч

0
У Српској рођене 23 бебе

Друштво

У Српској рођене 23 бебе

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

07

У Бањалуци сједница Предсједништва БОРС-а: Присуствују Додик и Минић

13

02

Говедарица за АТВ: Већина није пукла, сједница је прекинута и биће настављена

12

59

ХНС о срамној изјави Зукана Хелеза: "Шокантан наступ да не прође некажњено"

12

45

Пукла скупштинска већина у Гацку

12

35

Срамна изјава Хелеза: Жељана Зовко "полуретардирана, то су та усташка копилад

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner