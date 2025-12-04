Због ова четири уређаја рачуни су вам огромни, ево како да их смањите

Извор:
Нова.рс
04.12.2025
09:21
Коментари:0
Скоро сваки дом има уређаје који користе изненађујућу количину енергије.
Стручњаци откривају који уређаји тихо повећавају ваш рачун и како смањити трошкове.
Дилема да ли задржати стари фрижидер или га замијенити новијим моделом често се своди на финансије. Ако је ваш фрижидер старији од петнаест година, вјероватно је да троши превише струје. Старији модели фрижидера могу потрошити и до хиљаду киловат-сати годишње. Поред тога, старији уређаји често имају лошију изолацију и истрошене компресоре. Енергетски ефикасни модели, посебно они са ознаком Енергy Стар, могу значајно смањити потрошњу, пише Нова.
Многи уређаји настављају да троше струју чак и када су искључени. Овај скривени губитак енергије познат је као фантомска или „вампирска“ потрошња.
Листа “скривених потрошача” укључује телевизоре, играчке конзоле, пуњаче за мобилне телефоне и лаптопове, кабловске кутије, уређаје за стримовање, као и кухињске и купатилске апарате попут микроталасне пећнице, апарата за кафу, фена за косу и пегле. Препоручују се паметни продужни каблови који се лако искључују, као и ручно искључивање уређаја или искључивање пуњача из утичнице када се не користе. На овај начин аутоматски елиминишете непотребну потрошњу.
Наука и технологија
Нефликс без најаве укинуо ову опцију
Нико не очекује савјет да се одрекнете топлих, удобних тушева, али подешавање бојлера може значајно утицати на рачун. Бојлери који су стално укључени и стално грију и одржавају воду на подешеној температури, ако су подешени да грију веће количине воде и на вишој температури, аутоматски троше више енергије. Препоручује се око 49 степени Целзијуса, што смањује потрошњу електричне енергије.
Иако се повремено користе, шпорети и рерне троше велику количину енергије сваки пут када раде, посебно на вишим температурама или током дугог кувања. Енергетски стручњаци процјењују да рерна у просјеку користи 2 до 2,5 кW на сат, што је знатно више од већине других кухињских апарата. Потрошња се додатно повећава ако се рерна често отвара током кувања или ако се не одржава добро.
Друштво
Велико искључење струје најављено за Крајину
Једноставне навике, попут коришћења кувања са вентилатором, кувања на нижим температурама и припреме више јела одједном, могу значајно смањити потрошњу електричне енергије, посебно у зимским мјесецима када се рерна чешће користи.
Ауто-мото
2 д0
Економија
2 д4
Бања Лука
5 д0
Република Српска
2 седм2
Најновије
Најчитаније
13
07
13
02
12
59
12
45
12
35
Тренутно на програму