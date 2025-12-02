Да ли су возачи електричних аутомобила заиста у опасности од зрачења?

02.12.2025
Бриге око електромагнетског зрачења у електричним аутомобилима повремено постану актуелне у јавности и често су гласан аргумент противника електричних аутомобила.
Али нова студија њемачког аутоклуба АДАЦ, спроведена за Савезну администрацију за заштиту од зрачења, доноси веома једноставан закључак електрични аутомобили не емитују опасне количине електромагнетског поља. Штавише, у многим ситуацијама стварају мање такозваног електричног смога него аутомобили са СУС мотором.
Како преноси Јутарњи.хр, АДАЦ је тестирао једанаест електричних аутомобила, неколико хибрида и један бензински модел, желећи да добије реалну слику услова у вожњи и током пуњења. У кабину су поставили лутке у облику човјека опремљене с десет сонди распоређених на различите нивое да би се измјерили могући нивои зрачења од пода до нивоа главе. Тестови су укључивали убрзавање, кочење, оптерећење електричних потрошача, као и класично АЦ те брзо ДЦ пуњење, преноси Јутарњи.хр.
Током вожње истраживачи су забиљежили краткотрајне скокове у јачини електромагнетског поља, углавном при снажном убрзању или при укључивању електричних система. Али ти скокови су били и очекивани и потпуно унутар безбједносних граница. АДАЦ наглашава да су измјерени нивои далеко испод свих препоручених граница, и то с великом маргином. Највише вриједности су забиљежене у простору за ноге, у близини каблова и електромотора, док су подручја главе и торза практично непогођена.
Један неочекивани резултат тиче се опреме коју многи користе свакодневно. Наиме, грејана сједишта стварају снажније електромагнетске вриједности него већина погонских компоненти. То важи за електричне, хибридне и бензинске аутомобиле, али ни те вриједности нису ни приближно опасне, преноси Аутоблог.рс.
Студија доноси и занимљиву разлику између АЦ и ДЦ пуњења. Иако има много веће снаге, брзо ДЦ пуњење је генерисало слабија поља од АЦ пуњења, док су кратки скокови око утичнице при почетку пуњења такође били испод свих граница.
Закључак АДАЦ-а је недвосмислен. Данашњи електрични аути не представљају никакав ризик од електромагнетског зрачења. Нивои су упореди, често и ниже, од оних у класичним аутомобилима, а најјаче зрачење у кабини често долази од гријања сједишта. АДАЦ возачима овиме поручује да нема разлога за бригу.
