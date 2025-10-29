Logo

Ово је најбољи половњак по избору ауто-механичара

29.10.2025

11:12

Ово је најбољи половњак по избору ауто-механичара
Фото: Pixabay

Искусни ауто-механичар открио је који аутомобил стар 20 година и даље има невјероватну поузданост и могао би бити одличан избор за оне који траже полован ауто који траје.

Механичар Пол Лукас каже за „Express“ да је Форд Фокус Мк1 његов најбољи избор за возаче који желе поуздано возило без превише компликација. Пол признаје да је свој Фокус купио прије чак 15 година, а аутомобил и данас ради без проблема. Каже да „нема ни најмањег кајања“, јер га модел није изневјерио ни послије деценије и по.

„За мене је Форд Фокус Мк1 са мотором од 1.6 литара, стар 20 година, апсолутни шампион у поузданости. Направљен је прије него што су сви ти непотребни додаци постали стандардни, и још увијек можете да га стартујете правим кључем, а не притиском на дугме. Купио сам свој прије 15 година за 500 фунти и ни мало не жалим.“

Модел Мк1 био је изузетно популаран по представљању, поставши један од најпродаванијих аутомобила у Европи. Освојио је и титулу Европског аутомобила године 1999, чиме је стекао статус класичног модела који и данас има поштовање љубитеља аутомобила.

Форд Фокус Мк1 производио се од 1998. до 2004. године, а спортска верзија РС представљена је 2002. године. Данас су ови модели и даље веома приступачни и могу се наћи по цијени испод 2.000 евра.

Према порталу WhatCar?, старост је сада кључни фактор код ових аутомобила, јер су чак и најновији примјерци старији од 20 година. Стручњаци упозоравају да су многи постали „неисплативи за одржавање“, јер сама замјена зупчастог каиша може коштати више од вриједности читавог возила.

Ипак, механичари наглашавају да су Фокус Мк1 модели једноставни за рад, са лако доступним дијеловима, што их чини одличним избором за оне који воле да сами одржавају своје аутомобиле.

„У поређењу са данашњим породичним хечбек моделима, оригинални Форд Фокус је прилично једноставан аутомобил, што значи да има мање тога што може да се поквари. Све акције повлачења требало би да су одавно завршене, па је најважније куповати према стању и историји одржавања. Ако изгледа као да је о њему пажљиво бринути, вјероватно и јесте.“

Иако је Форд Фокус Мк1 стар више од двије деценије, његова једноставност, поузданост и лако одржавање чине га једним од најбољих половњака које и данас можете купити, преноси Данас.

