Овај симбол често виђате на аутомобилима: Знате ли шта заправо значи?

Извор:

Дневник.хр

16.10.2025

03:01

Коментари:

0
Наљепница на аутомобилу

Вјероватно вам се догодило да током вожње запазите аутомобил са ознаком у облику мале рибе на задњем дијелу. Али, знате ли шта тај симбол заправо значи?

Аутомобили украшени различитим нањепницама које одражавају личност и интересовања власника, од спортских клубова до музичких бендова, чест су призор на путевима. Ипак, симбол рибе има посебно значење.

Та ознака назива се „Ихтис“ (Ichthys), што на старогрчком једноставно значи „риба“. Међутим, њен смисао нема никакве везе са гастрономијом или риболовом, већ са много дубљим, духовним значењем. Ријеч ихтис је заправо древна кратица која потиче од израза Иисоус Христос, Теу Јиос, Сотер што значи Исус Христ, Син Божји, Спаситељ, пише „Дневник“.

Риба „ихтис“ у Новом завјету симболизује чуда и има важно мјесто у хришћанској традицији. Током другог вијека, у вријеме прогона хришћана, тај симбол постао је знак распознавања међу вјерницима, односно, дискретан начин да препознају једни друге.

Због тога су људи почели да користе овај знак као симбол вјере. С временом је постао популаран и у свакодневном животу, па се често може видјети и на аутомобилима.

Дакле, наљепницу у облику рибе на аутомобил обично стављају хришћани различитих вјероисповјести. Симбол нема посебну „магијску“ функцију нити штити возило, већ једноставно показује да власник аутомобила прати хришћанска учења и труди се да живи у складу с њима.

hrišćanstvo

Ауто-мото

Коментари (0)
