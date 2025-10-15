Удружење Пантери: Пребили осумњиченог за силовање овце, тјерали га да се извињава пауку

Извор:
Телеграф
15.10.2025
22:57
Коментари:0
Деветорица мушкараца старости од 23 до 46 година оптужена су за пребијање 40-годишњака у Старом Топољу, јер су вјеровали да је силовао овцу на фарми.
Фотографија је илустрација из ранијих снимака организације Пантер
Све се догодило 1. фебруара ове године. Нападнути је мислио да се дописује са женом из Сарајева, а тог дана је требало да дође код њега, па јој је дао адресу.
Још је био у локалној продавници кад му је наводна жена послала поруку да је стигла до његове куће и да јој је хладно. Он је одјурио, на путу окрзнуо други аутомобил и паркирао у гаражу.
Хроника
Признао да је силовао животиње: Мушкарац описао сексуални однос са овцом и кобилом
Док је још сједио за воланом, деветорица с фантомкама на главама опколила су га. Није желио да изађе из аутомобила, па су га извукли и почели тући рукама и ногама по тијелу, тражећи да призна да је силовао животиње. Он ништа није желио да призна, па су га тукли све док није рекао да је силовао овцу у оближњем мјесту.
У руке су му дали плишану играчку и тјерали га да с њом ради чучњеве и склекове, те су га исмијавали да је имао полни однос са животињама.
Србија
Ухапшен бивши учесник ријалитија, сумња се да је силовао животиње
Након тога су га одвели иза пушнице, гдје су га тјерали да једе траву, као и да разговара с плишаном животињом и пауком на зиду, те да им се извини што је имао полни однос са животињама.
Тјерали су га да једе и залеђену храну, односно пилетину коју је купио у трговини. На крају је морао у камеру да каже да га нису тукли и да нису били насилни према њему.
Убрзо се појавила полиција, те се дио екипе разбјежао, а дио је остао.
М. Р. (29) је све снимао, а два снимка су подијелили на Фејсбуку и Телеграм каналу удружења Пантер, у којем је М. Р. један од администратора. Он тврди да није видио је ли жртву ико тукао јер је „био на путу“.
Други администратор канала, М. М. (25) из Сиска, рекао је тужиоцима да је он заправо портпарол Удружења Пантер. Тврди да су добили дојаву да жртва „општи са животињама“, па су жељели „да с њим обаве разговор и све доказе предају полицији“. Али ситуација је, наводно, ескалирала јер је један њихов члан са собом довео још тројицу и они су га почели тући.
Регион
Хрвати силовали животиње и снимали, разоткривени након још горег злочина
„Ја сам строго против насиља, али догодило се да су тројица или четворица, без мог знања, отишли за њим у гаражу и били насилни према њему“, рекао је М. М.
Тврди и да су све снимали да се види да не крше закон, а кад је смирио ситуацију — сам је позвао полицију.
„Они су били веома агресивни, али мислим да га нико није тукао ногама. Сјећам се да га је један дечко из Валпова присилио да једе траву“, признао је „портпарол“.
Истражитељи су прегледали Телеграм канал и пронашли доказе да је деветорица мушкараца потврдила долазак у Старо Топоље, да је портпарол питао ко све иде како би знао колико фантомки треба понети. Други чланови расправљали су хоће ли носити бандаже и електрошокер. Један чак нуди свима ноћење у његовом апартману, а након што се све завршило, портпарол им свима говори да обришу фотографије и снимке и да, ако их ико буде питао, кажу да он није учествовао у „акцији“ јер је „само портпарол“.
Свијет
Манијак покушао да силује краву, животиња га убола роговима
Укупно су за Славонски Брод ишла три возила — два из Сиска и једно из Осијека. Један од оптужених тврди да није ни такнуо жртву јер је стајао позади, па није ни видио ко га је и да ли га је ико тукао. Други тврди да није имао појма гдје иде, већ је мислио да иде код пријатеља како би помогао с мајицама које је од њега наручило Удружење Пантер. Кад су предали мајице, каже, отишао је кући. Двојица су се бранила ћутањем, а један од оптужених се распричао.
Истражитељима је испричао да их је било 16 или 17 и да се не сматра кривим јер никога није тукао, већ је с још једним држао стражу на улици испред куће. Сви су носили фантомке, а видио је како нападнути милује плишану играчку док му „портпарол“ М. М. поставља питања.
Питали су га и шта зна о Удружењу Пантер у Хрватској, па је рекао да је основано двадесетак дана прије овог напада и да је циљ организације хуманог карактера. Не зна да ли је удружење регистровано, али су му рекли да раде по закону и да ће сарађивати с државним органима.
Хроника
Писали смо о Пантерима када су их сви подржавали, а институције ћутале
Уз то, дио нападача представио се као војна лица која познају законе, па ће „све бити у реду“. Тврди да до кретања према кући жртве није ни знао шта ће радити. Тек тад му је М. М. рекао да очекује свашта, да не смије бити ексцеса и да ће само он причати са жртвом. Показао му је и неки разговор и фотографије, а план је био да сниме признање да је силовао животиње.
„Читав тај догађај је трајао око двадесет до тридесет минута. Удружење Пантер уопште није позитивно, мислим да су ту људи због новца, јер се плаћају чланарине, а прича да они раде с државним тијелима и да је хуманитарног карактера — није истинита“, рекао је на крају истражитељима и додао да су он и још тројица одмах напустили удружење.
Хроника
Акција "Кавез": Ко су "Пантери" и зашто их хапсе?
Још један који је напустио удружење, јер „не жели да угрожава своју породицу и ради ишта илегално“, рекао је истражитељима да је на Удружење Пантер наишао у јануару, а кад је платио 40 евра чланарине, убацили су га у Телеграм канал и WhatsApp групу гдје су стизале пријаве. Жртву је, каже, пријавила нека жена из Србије. Тврди да је изманипулисан и да није видио премлаћивање јер је стајао крај куће, а жртву су највише испитивали „дечки из Осијека“. Трећи који је изашао из удружења има сличну причу — ништа није легално и сав новац иде „портпаролу“ М. М.
У оптужници се наводи да први снимак траје више од 18 минута. На њему се види како мушкарци с фантомкама хватају жртву и присиљавају га да клечи на земљи и једе траву, ради склекове, траже да се извини пауку што силује животиње, приказују његову комуникацију с другим особама у којој он пише да има сполне односе са животињама.
Види се како га насилно извлаче из аутомобила, траже од њега да призна да викендом силује животиње, при чему га цијело вријеме чврсто држе и не дају му да се креће.
Хроника
УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК! ''Пантери'' претукли директора јавног предузећа, ухваћен у педофилији
Након тога су му дали у руке плишану животињу и тражили да описује шта је радио животињама. Он потом говори да је силовао једну овцу у сусједном мјесту. Особа иза његових леђа га насилно хвата за главу и окреће према камери, а затим траже од њега да се извини плишаној животињи.
Посјели су га на тло и викали на њега да ради чучњеве с плишаном играчком и да се извињава животињама што их је силовао. Затим један од нападача предлаже да пасе траву као овца, након чега су га посјели на тло и наредили му да легне крај плишане животиње, да је милује и да јој се извињава.
Хроника
Познато ко је напао чланове групе ''Пантер''
Након тога су тражили од њега да ради склекове ако жели да га пусте — што је он и урадио.
Пред крај снимка, тражили су од њега да у камеру каже да га нису тукли и да нису били насилни према њему, па су га наслонили на зид и тражили да се извини пауку.
Други снимак траје 1:27 минута и заправо је сажетак првог.
Тужилаштво за свих девет тражи годину дана затвора и новчану казну од 3.000 евра. Уз то што су привели све „чланове“ Пантера, полиција је привела и жртву. За портал 24sata.hr у фебруару је објављено да се спроводи истрага.
„Обавјештавамо вас да полицијски службеници, по примљеној дојави, проводе даље истраге с циљем провјере навода и утврђивања елемената кривичног дјела или прекршаја“, написали су из полиције.
Друштво
Пантери пребијају људе због педофилије, полиција ћути
Хапшење комшије коментарисали су и мјештани, који су остали у чуду.
„Дошло је веома много маскираних мушкараца. Касније се кроз село прочула прича да је комшија ухапшен због те фарме о којој сви причају. Не могу да вјерујем да се тако што догодило, да су нам такви људи уопште комшије“, рекла је једна мјештанка тог славонског села.
Суђење двојици који су организовали мучење и силовање животиња затворено је за јавност ради заштите њихових породица. Њих двојица се терете да су током четири године трећем мушкарцу (45) и групи других, за сада непознатих, омогућавали да у кући и штали искориштавају животиње за полни однос.
Ријеч је, како је наведено у полицијској пријави, о најмање два пса лабрадора, хрватском овчару, јазавчару, крмачи, нерасту, телету, кокоши и другим животињама.
(Телеграф)
Хроника
6 д0
Хроника
1 мј0
Хроника
1 мј0
Хроника
1 мј0
Најновије
Најчитаније
23
00
22
57
22
53
22
46
22
45
Тренутно на програму