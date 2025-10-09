Logo

Предложено продужење притвора за припаднике организације "Пантер"

Аутор:

Огњен Матавуљ

09.10.2025

15:40

Коментари:

0
Предложено продужење притвора за припаднике организације "Пантер"
Фото: Pixabay

Поступајуће тужитељке Тужилаштва Кантона Сарајево предложиле су Општинском суду у Сарајеву продужење притвора за још два мјесеца осумњиченим припадницима организације "Пантер" Ахмеду Џиновићу и Семиру Султановићу.

Харис Берхамовић се и даље налази у бјекству и за њим је расписана потјерница.

Халид Бешлић

Сцена

Халид Бешлић је наводно био заљубљен у једну познату даму

Продужење притвора Џиновићу и Султановићу предложено је због опасности да би боравком на слободи могли утјецати на свједоке, прикрити доказе и поновити кривично дјело.

Подијели:

Тагови:

akcija Kavez

Panteri

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пјевач Халид Бешлић

Сцена

Халид Бешлић је наводно био заљубљен у једну познату даму

2 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Бањалучанин и држављанин Србије пали због лова на заштићену врсту птица

2 ч

0
Од уторка генерални штрајк: Проблеми у Бањалуци се само калеме

Бања Лука

Од уторка генерални штрајк: Проблеми у Бањалуци се само калеме

3 ч

0
Насиље над дјецом, вршњачко насиље

Хроника

Ученик претучен и опљачкан на путу до школе

3 ч

0

Више из рубрике

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Бањалучанин и држављанин Србије пали због лова на заштићену врсту птица

2 ч

0
Насиље над дјецом, вршњачко насиље

Хроника

Ученик претучен и опљачкан на путу до школе

3 ч

0
Симићу и синовима одређен притвор!

Хроника

Симићу и синовима одређен притвор!

3 ч

1
Одржано повољно стање безбједности, смањен број саобраћајних незгода са смртним исходом

Хроника

Одржано повољно стање безбједности, смањен број саобраћајних незгода са смртним исходом

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

22

Тигањ је грчка, тава турска ријеч: Српску скоро да нико не зна

18

12

Неугодно изненађење за раднике Поште: 150 КМ умјесто 300

18

11

Додик: Породице погинулих већ три деценије траже правду која им је ускраћена

18

06

Умро Рон Дин: Остаће упамћен по незаборавним улогама

18

00

ФИФА жестоко казнила ФС БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner