Предложено продужење притвора за припаднике организације "Пантер"

Аутор:Огњен Матавуљ
09.10.2025
15:40
Коментари:0
Поступајуће тужитељке Тужилаштва Кантона Сарајево предложиле су Општинском суду у Сарајеву продужење притвора за још два мјесеца осумњиченим припадницима организације "Пантер" Ахмеду Џиновићу и Семиру Султановићу.
Харис Берхамовић се и даље налази у бјекству и за њим је расписана потјерница.
Сцена
Халид Бешлић је наводно био заљубљен у једну познату даму
Продужење притвора Џиновићу и Султановићу предложено је због опасности да би боравком на слободи могли утјецати на свједоке, прикрити доказе и поновити кривично дјело.
Најновије
Најчитаније
18
22
18
12
18
11
18
06
18
00
Тренутно на програму