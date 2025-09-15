Извор:
Мјере забране предложене су за петоро осумњичених чланова групе „Пантер“ који су данас саслушани у Општинском суду у Сарајеву, а који су ухапшени у акцији кодног назива „Кавез“ у суботу на подручју Федерације БиХ.
Судиница у овоме поступку је Белма Ћано-Сејфовић, а данас су у судници били присутни осумњичени, као и њихови брањеници, те тужитељка Ива Курилић и Алма Џиновић. Осумњиченима Исмету Поробићу, Алдину Чанчару, Јасмину Хаџићу, Алему Хаџићу и Лајли Султановић предложене су мјере забране, које подразумијевају забрану напуштања мјеста боравишта, забрану међусобног комуницирања и састајања и обавезно јављање надлежној полицијској управи једном седмично.
Тужилаштво за Алена и Јасмина Хаџића тражи најоштрију мјеру забране кретања - забрану напуштања дома, баш као и за Алдина Чанчара. За остале је затражена мјера забране састајања са свједоцима и осталим оптуженима као и јављање полицијским станицама једном седмично, пише Аваз.
Тужилаштво Кантона Сарајево је доставило детаљан приједлог. Исмету Поробићу и Лајли Султановић је забрањено састајање и комуницирање са другим лицима у овоме поступку, као и са свједокињом.
У наредби која је сачињена на 20. страна наводи се, између осталог, да је друштво „Пантер“ основано 2022. године, на подручју Унско-санског кантона, чији је оснивач Ахмед Џиновић из Кључа. Поједини чланови се, између осталог, терете да су дјеловали са циљем стицања имовинско-правне користи, да су неовлаштено легитимисали друге људе, уцјена у покушају и тако даље.
Тужилаштво је навело да је предмет против осумњичених чланова формирао предмет прије годину дана. Курилић је навела да су се „Пантери“ јавно експонирали, односно и да су гостовали на једној сарајевској телевизији, што је помогло Тужилаштву да утврде њихове идентитете. Такође, Курилић је казала како је Тужилаштво прибавило праве нецензурисане снимке. Поручила је како је једна свједокиња добровољно дала мобител, који је претресен.
Код осумњиченог Јасмина Хаџића пронађена је дрога, док је пиштољ пронађен код Лајле Султановић.
Тужилаштво је у овоме истраживало и саму групу „Пантер“, као и дјела на рачун дјеце. Тужитељка Курилић је навела да нема доказа да заиста постоје дјеца која су вребана. Такође, навела је и то да осумњичени чланови „Пантера“ током испитивања су признали како никада нису видјели нити једно дијете, нити поруке, односно скриншотове.
Те „акције“ су спроводили „по налогу“ Џиновића, без да су видјели поруке у којима педофили вребају дјецу.
Курилић је навела и то да су чланови „Пантера“ сами претресали људе за које тврде или су тврдили да су педофили, вршили насиље над њима, шминкали их, легитимисали их, за шта су сами себи дали то за право.
Тужилаштво је узело у обзир да је Лајла Султановић трудна. „Пантери“ који су ухапшени, а који су били на данашње, рочишту су сарађивали са Тужилаштвом. Тужилаштво наводи како су ове мјере забране адекватне. Такође, тужитељка је навела како нису пронашли спорни материјал, али, како каже Курилић, „Пантери“ га посједују.
- Постоји вјероватноћа да снимци буду уништени. Налазе се наводно у неким просторијама – рекла је Курилић.
Додала је како се Тужилаштво боји да би снимци могли бити уништени, а Ахмед Џиновић, који је и вођа „Пантера“ није желио да сарађује.
Након Курилић, присутнима се обратила и друга тужитељка, Алма Џиновић, која је данас изјавила да је Ахмед Џиновић саслушан и да је извршен претрес. Додала је како су пронађени поједини уређаји, казавши и то како је Џиновић изјавио да он има људе у иностранству који ће снимке објавити.
Адвокат Алема Хаџића и Јасмина Хаџића изјавио је да ће се даље видјети поступак, као и то да задња четири мјесеца осумњичени немају никакву повезницу с „Пантерима“.
Додао је како је првенствено овом удружењу био фокус на борби против насиља над животињама, као и заштита животиња. Истиче да Алем и Јасмин нису лица која су прошла границу, мислећи на то да су тукли наводне педофиле који вребају дјецу. Додао је да осумњичени Алем и Јасмин немају комуникацију са „Пантерима“, као и то да се прави беспотребна „хампа“, те да Суд треба бити објективан.
Адвокат Исмета Поробића, Дамир Кочо казао је да неће улазити у сумњу, јер је истрага у фази. Поручио је да одлуку о међусобном састајању чланова „Пантера“ оставља суду на одређивање.
Противи се мјери јављања у просторије МУП-а. Кочо је додао и то да опасност од бјекства не постоји.
Адвокат Алдина Чанчара, Сенад Пизовић изјавио је данас да је Чанчар сарађивао са Тужилаштвом, те да су њега „одале“ двије мајице са логом „Пантера“.
Поручио је како не постоји нити један доказ да је Чанчар остварио имовинско-правну корист. Пизовић тврди да Чанчар није нити тражио, нити је добио новац од било кога.
- Није никога ударао, нити тјерао неког да тражи да ради склекове – навео је Пизовић.
Поменуо је како се наводи да је Чанчар ударио једно лице, са чим Пизовић није упознат, те да за то нема доказа.
Поручио је да има проблем са тим што се Чанчару тражи кућни притвор.
- Први пут се сусреће са озбиљношћу и то тешко подноси. Он има право на шетњу – поручио је Пизовић.
Пизовић је додао и то да Чанчар нема држављанство друге државе сем бх. држављанства те свакако не би ни имао средстава да побјегне ван граница БиХ, с обзиром на то да је 2005. годиште, да је лошег имовног стања, те да живи с родитељима. Пизовић је додао како се Чанчар није јавно експонирао, односно није гостовао у ТВ емисијама.
Адвокат Омар Мехмедбашић приступио је са Дијаном Хасић који су бранили Лајлу Султановић. Мехмедбашић је данас пред Судом изјавио како се Султановић бранила ћутањем.
Противи се мјери забране јављања у полицијску управу, односно, затражио је да се Султановић јавља једном мјесечно, умјесто једном седмично.
Тужилаштво Кантона Сарајево је остало при својим захтјевима.
Подсјетимо, како је раније данас речено из Тужилаштва Кантона Сарајево, поступајуће тужитељке Тужилаштва Кантона Сарајево предложиле су Општинском суду у Сарајеву одређивање једномјесечног притвора осумњиченима Ахмеду Џиновићу који је испитан у КПЗ Бихаћ, Харису Берхамовићу, који се налази у бјекству за којим је расписана оперативна потрага и Семиру Султановићу. Џиновићу, Берхамовићу и Султановићу притвор је предложен због опасности да би боравком на слободи могли утицати на свједоке, прикрити доказе, поновити кривично дјело а Џиновићу и Берхамовићу и због опасности од бјекства.
Осумњиченима Исмету Поробићу, Алдину Чанчару, Јасмину Хаџићу, Алему Хаџићу и Лајли Султановић предложене су мјере забране, које подразумијевају забрану напуштања мјеста боравишта, забрана међусобног комуницирања и састајања и обавезно јављање надлежној ПУ једном седмично.
Организација „Пантер“ тврди да се бави борбом против педофилије, а јавност је упозната да они на својим друштвеним мрежама објављују снимке премлаћивања наводних педофила који вребају дјецу.
Велики интерес јавности појавио се током посљедњих неколико дана када се појавила информација о премлаћивању директора једног сарајевског предузећа. Подсјетимо и то да је раније портал "Аваза" пренио видеопоруку коју је објавио Ахмед Џиновић, вођа организације "Пантер", у којем наводи да је Хасе Тирић директор којег су наводно ухватили у педофилији.
Након тога, на редакцијски mail је стигла реакција и Хасета Тирића, који је потврдио да је истина да су га припадници "Пантера" претукли, али да све остале оптужбе одбацује.
Јавност је постала узнемирена након низа ових дешавања.
(Аваз)
