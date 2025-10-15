Logo

Хрватска набавља опрему за заштиту од дронова

15.10.2025

Хрватска набавља опрему за заштиту од дронова

Хрватски министар одбране Иван Анушић најавио је данас у Бриселу да ће Хрватска ускоро с једном домаћом фирмом потписати уговор о заштити критичне инфраструктуре од напада дронова.

Систем који ће набавити укључује оперативни центар, радаре, пресретаче дронова и топове 30 милиметара, који ће бити потпуно аутоматизоован.

Ријеч је о два стационарна и два мобилна система за борбу против дронова вриједних 115 милиона евра.

"Уговор ће нам омогућити испоруку система који ће штитити нашу критичну инфраструктуру од ваздушних напада дронова и свега онога што може угрозити наш ваздушни простор", рекао је Анушић.

Додао је да не може дати више појединости, осим да ће се уговор бити потписан у децембру. Истакао је да неидентификовани дронови које неовлаштено уђу у нечији ваздусни простор свакако треба рушити.

"Наравно да их треба рушити јер један од тих дронова може носити експлозив и погодити оно што треба штитити, нашу инфраструктуру", рекао је Анушић, пренео је ХРТ.

(Телеграф)

