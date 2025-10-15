Logo

Возио комби уназад, па ударио жену

24сата.хр

15.10.2025

12:22

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Загребачки ватрогасци успјели су извући жену која је око 11:30 сати завршила заробљена испод комбија на Прилазу Гјуре Дежелића у Загребу.

Према првим информацијама, возач је возио уназад те је налетио на старију жену.

Свједоци су одмах позвали Хитну помоћ, полицију и ватрогасце ЈВП-а Града Загреба. Успјели су подићи комби уз помоћ великих ваздушних јастука. Жену су одмах преузели љекари Хитне и превезли је у болницу.

Увиђај је у току.

povrijeđena žena

Загреб

