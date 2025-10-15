Возио комби уназад, па ударио жену

Извор:
24сата.хр
15.10.2025
12:22
Коментари:0
Загребачки ватрогасци успјели су извући жену која је око 11:30 сати завршила заробљена испод комбија на Прилазу Гјуре Дежелића у Загребу.
Према првим информацијама, возач је возио уназад те је налетио на старију жену.
Економија
Угоститељи с Јадрана већ кренули у "лов" на раднике из БиХ
Свједоци су одмах позвали Хитну помоћ, полицију и ватрогасце ЈВП-а Града Загреба. Успјели су подићи комби уз помоћ великих ваздушних јастука. Жену су одмах преузели љекари Хитне и превезли је у болницу.
Увиђај је у току.
Бања Лука
5 ч0
Друштво
5 ч0
Ауто-мото
5 ч1
Република Српска
5 ч0
Регион
7 ч0
Регион
21 ч0
Регион
22 ч0
Регион
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
06
17
00
16
51
16
46
16
41
Тренутно на програму