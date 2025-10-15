Угоститељи с Јадрана већ кренули у "лов" на раднике из БиХ

Извор:
Глас Српске
15.10.2025
12:18
Иако је љетна сезона тек завршена, угоститељи из Хрватске већ су кренули у лов на куваре, конобаре и бармене из БиХ, а онлајн огласи показују да не јењава ни потреба послодаваца за радницима у трговини.
Евидентно је, што потврђује и почетак 16. Регионалног сајма послова, да се тржиште рада у БиХ и региону суочава са парадоксалном ситуацијом, с једне стране недостаје радника, а с друге расте број огласа само за одређене секторе, попут туризма, угоститељства и трговине.
Овај онлајн сајам, организован у сарадњи водећих сајтова за запошљавање из региона, укључујући "MojPosao.ba", доступан је 24 часа дневно, а посјетиоци могу да бирају између више од 700 огласа за посао које нуди стотинак послодаваца из различитих сектора.
Маркетинг менаџер те компаније Амила Јажић појаснила је да су кроз виртуелне штандове послодаваца доступне детаљне информације о компанијама и радном окружењу, а кандидати се могу пријавити на више огласа истовремено.
"Први разговори с послодавцима могу се обавити путем чета или видео-позива, што процес пријаве чини бржим и једноставнијим", казала је она.
Понуда послова обухвата трговину, технологију, финансије и услуге, а међу учесницима су и бројни познати домаћи и регионални послодавци.
Предсједник Уније послодаваца РС Зоран Шкребић казао је да је у посљедњих годину дана осјетно примјетан пад броја огласа за нова радна мјеста, што се одразило и на овогодишњем сајму.
"Свако мјесто гдје послодавци могу лакше доћи до радне снаге је добро, али реалност је да све мање фирми има потребу за новим кадром. Криза која је прво погодила Њемачку, а затим и цијелу Европску унију, оставила је озбиљне посљедице на привреду Српске и БиХ, нарочито на индустрију и прерађивачки сектор", нагласио је Шкребић.
Према његовим ријечима, дрвопрерађивачка, текстилна и обућарска индустрија највише су погођене, а од краја 2023. године до данас у прерађивачкој индустрији је изгубљено око 4.000 радних мјеста.
"Иако је ситуација парадоксална, јер с једне стране имамо недостатак радника, а с друге смањену потражњу, узрок лежи у паду производње и привредне активности. Очекујем да ће се стање стабилизовати када дође до промјена на европском тржишту и геополитичкој сцени", додао је он.
Највише огласа на овом сајму долази од познатих туристичких компанија из Хрватске које већ сада траже раднике за наредну сезону и то собарице, конобаре, бармене, куварице, вртларе и велнес терапеуте, уз понуде које укључују смјештај и плату и до 2.000 евра.
Предсједник Удружења послодаваца угоститељства и туризма РС "Хорека" Далибор Шајић истиче да је тржиште рада отворено и да је тешко задржати раднике у БиХ.
"Апсолутно сви имају право да анимирају раднике из БиХ. У Хрватској су услови и плате знатно бољи, а послодавци чак плаћају сезонске раднике током цијеле године како би их задржали", казао је Шајић.
Он додаје да се у Српској тек спорадично појављују радници из иностранства за разлику од ФБиХ, гдје раде држављани Бангладеша, Индије и Непала.
"Разлика у платама и цијенама услуга је огромна па није чудо што људи одлазе. Ми се једноставно не можемо борити с тим условима", поручио је он.
Шајић истиче да је још једна тешка и неизвјесна сезона пред угоститељима.
"Већ 15 година се боримо са вјетрењачама", истакао је он.
Далибор Шајић истакао је да, иако Српска нема море, може да развија озбиљну туристичку понуду ако се туризму приступи стратешки.
"Могли бисмо размишљати као угоститељи из региона. Могли бисмо бити озбиљна туристичка дестинација ако се туризму посвети више пажње, јер свака марка која дође из иностранства представља чист приход и снажан подстицај за нашу привреду", поручио је Шајић за Глас Српске.
Он је додао да би било корисно усвојити озбиљну стратегију развоја туризма која би обухватила све потенцијале, од бањског преко рафтинга до сеоског туризма.
