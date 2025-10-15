Logo

Преполовљен увоз руског гаса у ЕУ

15.10.2025

09:49

Преполовљен увоз руског гаса у ЕУ

Руски удио у испорукама гаса ЕУ тренутно остаје на 19 одсто, саопштио је министар енергетике Александар Новак на панелу који се одржава на "Руској енергетској недељи".

- ЕУ је одлучила да ограничи испоруке руског гаса. Раније је руски удио гаса био 44 одсто, али сада је око 19 одсто увоза ЕУ - напоменуо је он.

marke novac KM

Економија

Данас исплата 51.000.000 грађанима Српске

То значи да су се испоруке више него преполовиле, али и даље постоје земље које имају разуман приступ овом питању.

Економије других европских земаља које су одустале од руског гаса или стагнирају или падају или иду у негативну зону, као што је случај у Њемачкој.

ruski gas

