15.10.2025
09:49
Руски удио у испорукама гаса ЕУ тренутно остаје на 19 одсто, саопштио је министар енергетике Александар Новак на панелу који се одржава на "Руској енергетској недељи".
- ЕУ је одлучила да ограничи испоруке руског гаса. Раније је руски удио гаса био 44 одсто, али сада је око 19 одсто увоза ЕУ - напоменуо је он.
То значи да су се испоруке више него преполовиле, али и даље постоје земље које имају разуман приступ овом питању.
Економије других европских земаља које су одустале од руског гаса или стагнирају или падају или иду у негативну зону, као што је случај у Њемачкој.
