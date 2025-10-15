Logo

Кина загрмила: Док пријете, не могу захтијевати разговоре

15.10.2025

09:40

Коментари:

0
Кина загрмила: Док пријете, не могу захтијевати разговоре
Фото: Pixabay

САД не могу захтијевати разговоре са Кином док истовремено пријете новим рестриктивним мјерама, саопштено је из кинеске Амбасаде у САД.

"Протекле четири рунде економских и трговинских консултација у потпуности су показале да Кина и САД могу пронаћи рјешења за проблеме заснована на међусобном поштовању и равноправним консултацијама. Желио бих да истакнем да САД не могу захтијевати разговоре док истовремено пријете и застрашују новим рестриктивним мјерама", рекао је портпарол амбасаде Лиу Пенгџу.

Он је навео да "Кина позива САД да што прије исправе своју погрешну праксу и приступ, покажу искреност у разговорима и сарађују са Пекингом".

Лиу Пенгџу је за РИA Новости рекао да што се тиче царинских и трговинских ратова, став Кине је досљедан.

"Ако дође до борбе, борићемо се до краја, ако дође до разговора, врата су отворена", рекао је он.

Он додаје да Кина и САД дијеле широке заједничке интересе и огроман простор за сарадњу.

"Сарадња користи објема странама, док сукоб штети објема", истакао је он.

Ресторан

Регион

Туристи позлило у црногорском ресторану, љекар одбио да пошаље Хитну помоћ

Подијели:

Тагови:

Кина

Америка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Напади на "Дружбу", напади на суверенитет Мађарске

3 ч

0
Грчка уводи 13-часновно радно вријеме

Свијет

Грчка уводи 13-часновно радно вријеме

3 ч

0
Држављанин БиХ осам година возио по Аустрији без возачке дозволе

Свијет

Држављанин БиХ осам година возио по Аустрији без возачке дозволе

3 ч

0
Аутобус превоз

Свијет

Запалио се аутобус, 19 мртвих

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

18

Угоститељи с Јадрана већ кренули у "лов" на раднике из БиХ

12

11

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

12

09

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

11

59

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

11

57

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner