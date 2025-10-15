Кина загрмила: Док пријете, не могу захтијевати разговоре

15.10.2025
09:40
Коментари:0
САД не могу захтијевати разговоре са Кином док истовремено пријете новим рестриктивним мјерама, саопштено је из кинеске Амбасаде у САД.
"Протекле четири рунде економских и трговинских консултација у потпуности су показале да Кина и САД могу пронаћи рјешења за проблеме заснована на међусобном поштовању и равноправним консултацијама. Желио бих да истакнем да САД не могу захтијевати разговоре док истовремено пријете и застрашују новим рестриктивним мјерама", рекао је портпарол амбасаде Лиу Пенгџу.
Он је навео да "Кина позива САД да што прије исправе своју погрешну праксу и приступ, покажу искреност у разговорима и сарађују са Пекингом".
Лиу Пенгџу је за РИA Новости рекао да што се тиче царинских и трговинских ратова, став Кине је досљедан.
"Ако дође до борбе, борићемо се до краја, ако дође до разговора, врата су отворена", рекао је он.
Он додаје да Кина и САД дијеле широке заједничке интересе и огроман простор за сарадњу.
"Сарадња користи објема странама, док сукоб штети објема", истакао је он.
