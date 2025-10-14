Logo

Сијарто оплео по Бриселу: "Највећа пријетња европској економији"

Извор:

Агенције

14.10.2025

17:19

Коментари:

0
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто рекао је да највећа пријетња европској економији не долази споља, већ из Брисела.

"Њихове пропале политике поткопале су енергетску безбједности, отјерале инвеститоре и изоловале Европу", написао је Сијарто на "Иксу" након састанка министара трговине ЕУ у Данској на коме је разматрана економска безбједност.

Он је указао да Европи требају нижи порези, јача сарадња између компанија и већа овлашћења за чланице блока.

"Вријеме је за промјену економске политике", написао је Сијарто.

