Сијарто оплео по Бриселу: "Највећа пријетња европској економији"

14.10.2025
17:19
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто рекао је да највећа пријетња европској економији не долази споља, већ из Брисела.
"Њихове пропале политике поткопале су енергетску безбједности, отјерале инвеститоре и изоловале Европу", написао је Сијарто на "Иксу" након састанка министара трговине ЕУ у Данској на коме је разматрана економска безбједност.
Он је указао да Европи требају нижи порези, јача сарадња између компанија и већа овлашћења за чланице блока.
"Вријеме је за промјену економске политике", написао је Сијарто.
