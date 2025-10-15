Logo

Забиљежен рекордан раст цијена сребра

Извор:

Sputnjik

15.10.2025

07:28

Забиљежен рекордан раст цијена сребра
Фото: Unsplash

Цијене сребра биљеже најбржи раст међу племенитим металима, пошто су глобалне несташице и повећана потражња из индустрије и инвестиционих фондова, као и рекордне куповине у Индији, довеле до скока вриједности од 70 одсто од почетка године.

Раст цијена сребра је посљедица неколико фактора, међу којима је потражња за сигурним уточиштем за капитал током геополитичких тензија и фискалне неизвјесности, ограничена понуда и сезонски раст потражње у Азији, преноси Блумберг.

За разлику од злата, сребро има широку индустријску примјену и користи се у електричним возилима, батеријама, соларним панелима и медицинској опреми. Управо та комбинација инвестиционе и индустријске потражње створила је снажан притисак на тржиште.

Подаци Лондонског удружења за трговину племенитим металима (ЛБМА) показују да су залихе сребра у Лондону пале за трећину од 2021. године, док је глобална потражња премашила производњу већ четири године заредом.

Највећу потражњу биљежи Индија, гдје сезона прослава и предстојећи фестивал Дивали традиционално доносе повећану куповину сребра за накит и инвестиције. Увоз сребра у земљу се готово удвостручио у односу на прошлу годину.

Ове године додатни притисак створиле су америчке царине на увоз метала, које су подстакле спекулативну куповину и довеле до несташице физичких резерви. Спот цијене сребра у Лондону сада се тргују уз вишегодишње премије у односу на фјучерсе у Њујорку, што је изазвало надметање за обезбјеђење физичких испорука.

Болница доктор

Здравље

Љекари послали упозорење: Враћа се смртоносна болест?

Главни произвођачи сребра, Мексико, Перу и Кина, суочавају се с регулаторним и еколошким ограничењима, док нови рударски пројекти напредују споро, тако да на тржишту и даље постоји дефицит понуде.

Индустрије које се ослањају на сребро, попут произвођача соларних панела, већ упозоравају да би дуготрајно високе цијене овог метала могле да угрозе њихову профитабилност и убрзају потрагу за алтернативним материјалима, пише Спутњик.

