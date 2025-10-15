Наставља се генерални штрајк васпитача

15.10.2025
07:14
Коментари:0
И данас се наставља генерални штрајк радника Центра за предшколско образовање и васпитање.
Вртићи ће радити према Акту о процесу минимума рада, од 6.30 до 12 часова када су родитељи дужни доћи по своју дјецу. Од својих захтјева не одустају, а то је повећање плата за 20 одсто.
Република Српска
Стевандић са делегацијом народних посланика у Санкт Петербургу
Скупштина града Бањалука на ванредној сједници усвојила је закључак којим од градоначелника Драшка Станивуковића тражи да без одгађања потпише колективни уговор за запослене у бањалучком Центру за предшколско образовање и васпитање који ће трајати до 31. децембра.
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић рекао је да након усвајања градског буџета треба потписати нови колективни уговор.
Бања Лука
16 ч0
Бања Лука
16 ч0
Бања Лука
19 ч0
Бања Лука
22 ч0
Најновије
Најчитаније
12
11
12
09
11
59
11
57
11
47
Тренутно на програму