Наставља се генерални штрајк васпитача

15.10.2025

07:14

Наставља се генерални штрајк васпитача
Фото: АТВ

И данас се наставља генерални штрајк радника Центра за предшколско образовање и васпитање.

Вртићи ће радити према Акту о процесу минимума рада, од 6.30 до 12 часова када су родитељи дужни доћи по своју дјецу. Од својих захтјева не одустају, а то је повећање плата за 20 одсто.

Ненад Стевандић-01092025

Република Српска

Стевандић са делегацијом народних посланика у Санкт Петербургу

Скупштина града Бањалука на ванредној сједници усвојила је закључак којим од градоначелника Драшка Станивуковића тражи да без одгађања потпише колективни уговор за запослене у бањалучком Центру за предшколско образовање и васпитање који ће трајати до 31. децембра.

Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић рекао је да након усвајања градског буџета треба потписати нови колективни уговор.

