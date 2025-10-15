Стевандић са делегацијом народних посланика у Санкт Петербургу

Извор:
АТВ
15.10.2025
07:12
Коментари:1
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Ставандић заједно са делегацијом народних посланика посјетиће данас Законодавну скупштину Санкт Петербурга.
Предвиђена је посјета Законодавној скупштини и обраћање Стевандића посланицима у скупштинској сали Маријанског дворца, саопштено је из Народне скупштине.
Предвиђен је и састанак са предсједником Законодавне скупштине Александром Николајевичем Бјељским.
