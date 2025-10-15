Logo

Стевандић са делегацијом народних посланика у Санкт Петербургу

Предсједник Народне скупштине Републике Српске
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Ставандић заједно са делегацијом народних посланика посјетиће данас Законодавну скупштину Санкт Петербурга.

Предвиђена је посјета Законодавној скупштини и обраћање Стевандића посланицима у скупштинској сали Маријанског дворца, саопштено је из Народне скупштине.

Друштво

При крају берба воћа у Републици Српској

Предвиђен је и састанак са предсједником Законодавне скупштине Александром Николајевичем Бјељским.

