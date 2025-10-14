Logo

Благојевић: Захвалност Додику за номинацију Трампа за Нобелову награду

Б92

14.10.2025

Бивши гувернер америчке државе Илиноис Род Благојевић изразио је захвалност предсједнику Републике Српске Милораду Додику за номинацију америчког предсједника Доналда Трампа за Нобелову награду за мир.

- Додику, као и Трампу, није непознато незаконито кривично гоњење и правни поступци - написао је Благојевић на Иксу.

Благојевић је ретвитовао објаву српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, која је истакла да је поносна што је иницирала номинацију предсједника Доналда Трампа за Нобелову награду за мир.

