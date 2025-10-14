Благојевић: Захвалност Додику за номинацију Трампа за Нобелову награду

Извор:
Б92
14.10.2025
17:02
Коментари:0
Бивши гувернер америчке државе Илиноис Род Благојевић изразио је захвалност предсједнику Републике Српске Милораду Додику за номинацију америчког предсједника Доналда Трампа за Нобелову награду за мир.
- Додику, као и Трампу, није непознато незаконито кривично гоњење и правни поступци - написао је Благојевић на Иксу.
This material is distributed by RRB Strategies LLC on behalf of the Republic of Srpska. Additional information is available at the Department of Justice, Washington,DC.— Rod Blagojevich (@realBlagojevich) October 14, 2025
Благојевић је ретвитовао објаву српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, која је истакла да је поносна што је иницирала номинацију предсједника Доналда Трампа за Нобелову награду за мир.
This material is distributed by RRB Strategies LLC on behalf of the Republic of Srpska. Additional information is available at the Department of Justice, Washington,DC. https://t.co/2Of5DrDw43— Rod Blagojevich (@realBlagojevich) October 14, 2025
