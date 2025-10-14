Будимир: Фоча је сигуран град што потврђује и број страних студената

Извор:
СРНА
14.10.2025
16:36
Коментари:0
Фоча је сигуран град и то потврђује више од 660 страних студената који у њему студирају, јер је процјена стања сигурности један од услова за њихов долазак, изјавио је министар унутрашињих послова Републике Српске Жељко Будимир након сусрета са руководством Полицијске управе.
Будимир је навео да се заједно са директором Полиције Републике Српске Синишом Кострешевићем током посјете Полицијској управи Фоча упознао и о материјално-техничкој опремљености и условима рада полицајаца.
- Сигурно је да ћемо у наредном периоду улагати на ово оперативно подручје, посебно у објекте када је у питању реконструкција - рекао је новинарима Будимир.
Будимир је истакао да, када је ријеч о кривичним дјелима, расвијетљеност добра, али је указано да је број саобраћајних несрећа повећан с обзиром на то да је на овом подручју захтјевна дионица пута Сарајево-Фоча.
- То је једна од најтежих дионица у Републици Српској и БиХ, тако да ће се ту морати направити неке комбиноване мјере заједно са предузећем Путеви Српске, а не само очекивати од полиције да она одради све када је у питању саобраћај - рекао је Будимир.
Он је рекао да припадници Полицијске управа Фоча свој посао раде добро и да у наредном периоду очекује повећање броја службеника када је у питању саобраћајна полиција.
Начелник Полицијске управе Фоча Велимир Костовић рекао је да је Карана и Кострешевића упознао да је стање безбједности на овом подручју током првих девет мјесеци ове године оцијењено као повољно.
- У извјештајном периоду нисмо имали имали тешких и најтежих кривичних дјела. Смањење криминалитета је за 17 одсто, једино што је забиљежено, као што је то случај на нивоу МУП-а Републике Српске, јесте већи број удеса - рекао је Костовић.
Он каже да је ове године регистровано седам смртно страдалих лица у саобраћају, док су прошле године било регистровано четири смртна случаја.
- Информисао сам и о стању у полицијским станицама које су у надлежности Полицијске управе Фоча, али и о материјално-техничкој опремљености, кадровској попуњености и генералним стањем безбједности - навео је Костовић.
Начелник Полицијске управе Фоча додао је да су на састанку договорени конкретни кораци на унапређењу рада ове управе као и материјално-техничке опремљености.
- Такође смо дефинисали нека инвестициона улагања која ће у наредном периоду бити разматрана и надамо се реализована - каже он.
Република Српска
2 ч4
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму