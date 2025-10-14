Logo

Вукановић опет ударио на Станивуковића: "Гази и понижава СДС, уцјењује их"

14.10.2025

15:04

Коментари:

4
Фото: АТВ

Предсједник Листе за правду и ред Небојша Вукановић рекао је да предсједник ПДП-а Драшко Станивуковић "гази и понижава СДС".

" Драшко Станивуковић је политички насилник. Он је на сједници Главног одбора ПДП-а вријеђао СДС и говорио да ће их понизити и натјерати на пузање. Ако људи у СДС-у буду пристали да их понижава јавно и на сваки други начин уцјењује, то мене ничим не обавезује. Ја ћу штитити достојанство и часне људе у СДС", рекао је Вукановић.

Вукановић је рекао да је јуче контактирао четири, пет људи у СДС.

"Мислим да је вријеме да СДС јасно каже да ли их Станивуковић уцјењује да добије подршку на изборима 2026. године. То за мене дјелује невјероватно. Ово је било вријеме да људи из СДС кажу, имао си седам дана за наш допис, ниси одговорио, ниси подржао Бланушу, ти ниси дио опозиције. Завршили смо причу", каже Вукановић.

Осврћући се на резултате вјештачења његовог аутомобила на којем је недавно избио пожар, Вукановић је налазе назвао очекиваним, те рекао да "не вјерује држави, систему, полицији, правосуђу".

"Бензинац ауто, какав је код мене, не постоји ни теоретска шанса да се, кад се изгаси, сам запали, послије десет или петнаест минута. То сам питао људе који раде око аутомобила", каже Вукановић.

Начелник Сектора криминалистичке полиције Полицијске управе Требиње Љубомир Супић изјавио је новинарима да вјештачењем Вукановићевог аутомобила "форд фијеста" није утврђено присуство лако запаљивих течности.

Коментари (4)
