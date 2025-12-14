Приведене још двије особе због пуцњаве на плажи у Аустралији

14.12.2025
18:04
Коментари:0
Двије особе приведене су у Сиднеју због сумње да су умијешане у терористички напад на плажи Бондај, објавио је лист "Сиднеј морнинг хералд".
Према писању листа, полиција је ухапсила двојицу мушкараца након претреса куће у насељу Бонириг на југозападу Сиднеја. Приведени су били у кући једног од нападача.
Пуцњава се догодила данас на плажи Бондај током прославе јеврејског празника Хануке.
Полиција је саопштила да је скупу присуствовало више од 1.000 људи, већином породице са дјецом.
У нападу, који је касније класификован као терористички чин, погинуло је најмање 12 људи, а 29 је повријеђено.
Један од нападача је убијен током хапшења, док је други рањен и налази се критичном стању.
