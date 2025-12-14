Пољска полиција открила тајни пролаз: Више од 180 миграната ушло у ЕУ кроз тунел скривен шуми

Извор:
Више од 180 миграната прешло је у Пољску кроз прокопани тунел скривен у шуми на граници с Бјелорусијом.
Отприлике 130 њих је притворено у Пољској након што је пролаз откривен, док су остали и даље у бијегу, саопштила је Пољска гранична стража.
Објављен је видеоснимак тунела, дугог 60 метара, ископаног кроз коријење и земљу, подупртог дрвеним стубовима и металним шипкама.
Гранична стража је саопштила да је то четврти тунел који је открила у западној регији Подлаские ове године. Гранична стража је такође привела 69-годишњег Пољака и 49-годишњег Литванца који су дошли по мигранте.
"Скривени улаз у шуми налазио се отприлике 50 метара (од граничне ограде) на бјелоруској страни границе, док се излаз налазио отприлике 10 метара од баријере на пољској страни", саопштила је Гранична стража.
Полицајци су користили електронске системе како би утврдили колико је људи прошло, а војска и полиција су се придружиле потрази за несталим мигрантима.
Пољска се бори с мигрантском кризом на својој граници с Бјелорусијом од 2021. године.
Оптужила је Бјелорусију и савезника Минска, Москву, да планирају дестабилизацију Пољске подстицањем људи, углавном с Блиског истока и из Африке, да пређу границу. Бјелорусија и Русија су више пута одбациле ове оптужбе.
Сличан инцидент догодио се и у јулу ове године. Пољска полиција је тада открила да је више од 20 миграната, махом из Авганистана, илегално прешло границу тако што су ископали тунел испод техничке баријере постављене дуж границе.
Тада су ухапшене двије особе због сумњи на кријумчарење људи. Ухапшени су један држављанин Бјелорусије код града Липск, те један пољски држављанин који је превозио три мигранта из Ирана у близини Наревке.
Пољска је у протеклим годинама знатно појачала сигурност на граници. Изградила је велику челичну баријеру на дијеловима границе с Бјелорусијом и руском енклавом Калињинград, а успостављене су и привремене зоне искључења, док су граничне службе добиле додатна овлаштења.
Такође, забиљежени су и бројни инциденти с мигрантима у земљи. Организације за људска права више пута су оптужиле Пољску због начина на који третирају мигранте.
Према подацима Подлаские граничне службе, од почетка 2025. године забиљежено је око 15.000 покушаја илегалног преласка границе.
