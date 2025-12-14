Logo
Large banner

Пољска полиција открила тајни пролаз: Више од 180 миграната ушло у ЕУ кроз тунел скривен шуми

Извор:

Кликс

14.12.2025

17:10

Коментари:

0
Пољска полиција открила тајни пролаз: Више од 180 миграната ушло у ЕУ кроз тунел скривен шуми
Фото: Printscreen/Youtube/NY Post

Више од 180 миграната прешло је у Пољску кроз прокопани тунел скривен у шуми на граници с Бјелорусијом.

Отприлике 130 њих је притворено у Пољској након што је пролаз откривен, док су остали и даље у бијегу, саопштила је Пољска гранична стража.

Објављен је видеоснимак тунела, дугог 60 метара, ископаног кроз коријење и земљу, подупртог дрвеним стубовима и металним шипкама.

Гранична стража је саопштила да је то четврти тунел који је открила у западној регији Подлаские ове године. Гранична стража је такође привела 69-годишњег Пољака и 49-годишњег Литванца који су дошли по мигранте.

"Скривени улаз у шуми налазио се отприлике 50 метара (од граничне ограде) на бјелоруској страни границе, док се излаз налазио отприлике 10 метара од баријере на пољској страни", саопштила је Гранична стража.

Покренута потрага за несталим мигрантима

Полицајци су користили електронске системе како би утврдили колико је људи прошло, а војска и полиција су се придружиле потрази за несталим мигрантима.

Пољска се бори с мигрантском кризом на својој граници с Бјелорусијом од 2021. године.

Оптужила је Бјелорусију и савезника Минска, Москву, да планирају дестабилизацију Пољске подстицањем људи, углавном с Блиског истока и из Африке, да пређу границу. Бјелорусија и Русија су више пута одбациле ове оптужбе.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Брисел жели промјену власти у Мађарској због мигрантске политике

Сличан инцидент догодио се и у јулу ове године. Пољска полиција је тада открила да је више од 20 миграната, махом из Авганистана, илегално прешло границу тако што су ископали тунел испод техничке баријере постављене дуж границе.

Забиљежени бројни инциденти

Тада су ухапшене двије особе због сумњи на кријумчарење људи. Ухапшени су један држављанин Бјелорусије код града Липск, те један пољски држављанин који је превозио три мигранта из Ирана у близини Наревке.

Пољска је у протеклим годинама знатно појачала сигурност на граници. Изградила је велику челичну баријеру на дијеловима границе с Бјелорусијом и руском енклавом Калињинград, а успостављене су и привремене зоне искључења, док су граничне службе добиле додатна овлаштења.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Пољска намјерава да изазове рат Европе са Русијом

Такође, забиљежени су и бројни инциденти с мигрантима у земљи. Организације за људска права више пута су оптужиле Пољску због начина на који третирају мигранте.

Према подацима Подлаские граничне службе, од почетка 2025. године забиљежено је око 15.000 покушаја илегалног преласка границе.

Подијели:

Тагови:

Мигранти

Тунел

Пољска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милица Митровић објавила снимак са ултразвука! У вили на Дедињу стиже појачање

Сцена

Милица Митровић објавила снимак са ултразвука! У вили на Дедињу стиже појачање

3 ч

0
Кућа изгорјела до темеља, ватрогасци икону ове светитељке пронашли неоштећену

Србија

Кућа изгорјела до темеља, ватрогасци икону ове светитељке пронашли неоштећену

4 ч

0
Зашто витки људи могу имати висок холестерол? Ево како да знате да ли сте међу њима

Здравље

Зашто витки људи могу имати висок холестерол? Ево како да знате да ли сте међу њима

4 ч

0
За вртаче у Турској кажу да су библијско пророчанство: "Бог се креће"

Свијет

За вртаче у Турској кажу да су библијско пророчанство: "Бог се креће"

4 ч

0

Више из рубрике

Сијарто: Пољска намјерава да изазове рат Европе са Русијом

Свијет

Сијарто: Пољска намјерава да изазове рат Европе са Русијом

3 ч

0
За вртаче у Турској кажу да су библијско пророчанство: "Бог се креће"

Свијет

За вртаче у Турској кажу да су библијско пророчанство: "Бог се креће"

4 ч

0
Орбан: НАТО се подијелио - Америка за мир, Европа за рат

Свијет

Орбан: НАТО се подијелио - Америка за мир, Европа за рат

4 ч

0
Зеленски: Одустаћемо од чланства у НАТО ако добијемо снажне безбједносне гаранције

Свијет

Зеленски: Одустаћемо од чланства у НАТО ако добијемо снажне безбједносне гаранције

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Мила Чечавац (5) из Дервенте болује генетске болести - изградња центра олакшала би свакодневницу

20

43

Невоље у рају: Три роботаксија потпуно блокирала улицу

20

42

Двојац оптужен за фингирање саобраћајне незгоде како би преварили осигурање

20

24

Оригинална прича о Стјуарту Малом је много чуднија и језивија ​​него што мислите

20

20

Расте број мртвих у масакру у Сиднеју, огласио се и Трамп

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner