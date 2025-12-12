Редит покреће жалбу на забрану друштвених медија за дјецу у Аустралији

Извор:
Танјуг
12.12.2025
07:23
Интернет форум Редит покренуо је жалбу на највишем суду у Аустралији против забране друштвених медија за дјецу у земљи.
Према новом закону који је ступио на снагу у сриједу, Редит спада у десет платформи друштвених медија које морају да забране Аустралијанцима млађим од 16 година да имају налоге.
Остале платформе на које се односи забрана укључују Фејсбук, Инстаграм, Снепчет и Тик Ток.
Редит је навео се придржава забране, али да ће у свом случају тврдити да политика има озбиљне импликације по приватност и политичка права, преноси Би-Би-Си.
- Упркос најбољим намјерама, овај закон промашује циљ. Постоје ефикаснији начини да аустралијска влада оствари наш заједнички циљ заштите младих - навео је Редит у објави на својој веб страници.
Редит је оцијенио да закон успоставља наметљиве и потенцијално небезбједне процесе верификације одраслима, као и малољетницима, изолује тинејџере који се баве искуствима заједнице прилагођеним узрасту и ствара нелогичан мозаик платформи које су укључене, а које нису.
- За разлику од других платформи обухваћених овим законом, велика већина Редитора су одрасли, ми не продајемо нити циљамо оглашавање дјеци млађој од 18 година - наводи се у саопштењу.
Министарка комуникација Аника Велс је раније рекла да влада неће бити поколебана правним пријетњама.
- Неће нас застрашити велике технолошке компаније. У име аустралијских родитеља, остаћемо чврсти - рекла је Велс.
У одвојеном случају, који је Виши суд пристао да размотри сљедеће године на још увијек неодређени датум, двоје 15-годишњака из Новог Јужног Велса тврде да је забрана друштвених медија неуставна, јер крши "имплицитну слободу комуникације о владиним и политичким питањима".
