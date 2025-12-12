Logo
Редит покреће жалбу на забрану друштвених медија за дјецу у Аустралији

Извор:

Танјуг

12.12.2025

07:23

Коментари:

0
Фото: Pixabay / lukgehr

Интернет форум Редит покренуо је жалбу на највишем суду у Аустралији против забране друштвених медија за дјецу у земљи.

Према новом закону који је ступио на снагу у сриједу, Редит спада у десет платформи друштвених медија које морају да забране Аустралијанцима млађим од 16 година да имају налоге.

Jokic

Кошарка

Јокић опет ушао у историју НБА лиге

Остале платформе на које се односи забрана укључују Фејсбук, Инстаграм, Снепчет и Тик Ток.

Редит је навео се придржава забране, али да ће у свом случају тврдити да политика има озбиљне импликације по приватност и политичка права, преноси Би-Би-Си.

- Упркос најбољим намјерама, овај закон промашује циљ. Постоје ефикаснији начини да аустралијска влада оствари наш заједнички циљ заштите младих - навео је Редит у објави на својој веб страници.

Редит је оцијенио да закон успоставља наметљиве и потенцијално небезбједне процесе верификације одраслима, као и малољетницима, изолује тинејџере који се баве искуствима заједнице прилагођеним узрасту и ствара нелогичан мозаик платформи које су укључене, а које нису.

Dejton

Република Српска

Округли сто "Тридесет година Дејтонског мировног споразума"

- За разлику од других платформи обухваћених овим законом, велика већина Редитора су одрасли, ми не продајемо нити циљамо оглашавање дјеци млађој од 18 година - наводи се у саопштењу.

Министарка комуникација Аника Велс је раније рекла да влада неће бити поколебана правним пријетњама.

- Неће нас застрашити велике технолошке компаније. У име аустралијских родитеља, остаћемо чврсти - рекла је Велс.

Представнички дом ПД ПС БиХ

БиХ

ПД ПС БиХ разматра Приједлогу закона о државној имовини

У одвојеном случају, који је Виши суд пристао да размотри сљедеће године на још увијек неодређени датум, двоје 15-годишњака из Новог Јужног Велса тврде да је забрана друштвених медија неуставна, јер крши "имплицитну слободу комуникације о владиним и политичким питањима".

