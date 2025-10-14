Трифковић: Пораз Украјине би могао направити проблеме Републици Српској

Извор:
АТВ
14.10.2025
20:43
Коментари:0
Професор међународних односа и сенатор Републике Српске Срђа Трифковић сматра да би пораз Украјине у сукобу са Русијом могао да направи проблеме Републици Српској, јер би се преко српских леђа доказивала моћ "европатуљака".
"Уколико европатуљцима Макрону и компанији дође на истоку Европе велики проблем, ако се суоче са поразом у Украјини, а нису стигли да се наоружају, хтјеће преко српских леђа да се покажу као фактор који може да наметне своју вољу. Успјех Русије би значио акутну опасност за Републику Српску, јер ће Берлин, Париз Лондон преко српских леђа компензовати свој пораз", каже Трифковић за АТВ.
Говорећи о промјени политике САД према БиХ, Трифковић каже да је очито да америчка амбасада у Сарајеву више није ударна песница антисрпске политике, али да то не значи превише.
"На неки начин апстиненција Америке у овој ситуацији је нова вијест у смислу да ако ништа друго, је мањи притисак. То не значи да ће Трампова администрација бити заинтересована да се конфронтира европским савезницима. Добра је вијест што више нису саучесници, али се не треба надати да ће проактивном политиком да се супротставља европским интересима", сматра Трифковић.
Он поручује и да је Милорад Додик био полигон за судске процесе које сада имамо у Француској против Мари ле Пен.
