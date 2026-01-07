Шта урадити са бадњаком након Божића: Никако га не бацајте

07.01.2026
Свака породица која данас прославља Божић, у кући има бадњак, симбол овог празника и хришћанске вјере у православљу.
Међутим, многи не знају шта урадити са овим дрвцетом након Божића. Сваке године их виђамо бачене поред контејнера, вјероватно не због немара, већ зато што нико не жели да његов бадњак заврши у ђубрету.
Како православље налаже, бадњак би након Божића требало оставити негдје у природи, али је веома битно на који начин то радите. Не би га требало остављати са оним додацима са којим се продаје у супермаркетима. Дакле, скините кесицу са житом, мали џак и све остале иначе сувишне додатке, и затим саме гране и лишће оставите у шуми или у парку.
Остављати га са непотребним додацима представља велико богохуљење. Немојте их остављати на бетону, два корака од контејнера, већ задјените, на пример, за неко дрво.
Најбоље је да се остави на неком родном дрвету, које ће на прољеће донијети род. Бадњак симболише храст који су пастири донијели у витлејемску пећину гдје је рођен Исус Христ и које је праведни Јосиф заложио да угрије хладну пећину. Варнице које су полетјеле у небо су најавиле посебан догађај. Такође, бадњак је најава Часног крста Христовог.
Бадњак управо то и симболизује: плодност, родност, успјех и ново рађање, а да бисмо имали нови циклус напретка, треба да га вратимо у природу одакле је и дошао.
