Logo

Група младића претукла Индијца металним шипкама

Извор:

Курир

15.10.2025

09:43

Коментари:

0
Група младића претукла Индијца металним шипкама
Фото: Танјуг/АП

Полицији је ноћас пријављено да је Улици Васе Чарапића у Београду на улици група младића тражила паре од држављанина Индије К. Ф (47) а потом су га, пошто је он одбио да им да паре, претукли металним шипкама.

Возилом Хитне помоћи Индијац је превезен у Ургентни центар. На срећу, био је свјестан и комуникативан кад су љекари Хитне дошли на лице мјеста.

Кина-застава

Свијет

Кина загрмила: Док пријете, не могу захтијевати разговоре

Констатоване су му лаке повреде, пише Курир.

Подијели:

Таг:

policija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кина загрмила: Док пријете, не могу захтијевати разговоре

Свијет

Кина загрмила: Док пријете, не могу захтијевати разговоре

2 ч

0
Туристи позлило у црногорском ресторану, љекар одбио да пошаље Хитну помоћ

Регион

Туристи позлило у црногорском ресторану, љекар одбио да пошаље Хитну помоћ

2 ч

0
Ова 3 знака улазе у најљепши период године

Занимљивости

Ова 3 знака улазе у најљепши период године

2 ч

0
Драматичан пожар код стадиона: Ватра гута све пред собом

Србија

Драматичан пожар код стадиона: Ватра гута све пред собом

2 ч

0

Више из рубрике

Дојава о бомби у Дјечијем дому

Хроника

Дојава о бомби у Дјечијем дому

3 ч

0
Акција ''Бордер'': Ухапшене четири особе, претреси на више локација

Хроника

Акција ''Бордер'': Ухапшене четири особе, претреси на више локација

3 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Наставак претреса на више локација: Нови детаљи о акцији ''Коверта''

3 ч

0
Ухапшени у акцији ''Петља'' спроведени у ОЈТ

Хроника

Ухапшени у акцији ''Петља'' спроведени у ОЈТ

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

12

09

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

11

59

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

11

57

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

11

47

Партнер на тераси избо манекенку (29): Све се одиграло пред очима комшија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner