Група младића претукла Индијца металним шипкама

Извор:
Курир
15.10.2025
09:43
Коментари:0
Полицији је ноћас пријављено да је Улици Васе Чарапића у Београду на улици група младића тражила паре од држављанина Индије К. Ф (47) а потом су га, пошто је он одбио да им да паре, претукли металним шипкама.
Возилом Хитне помоћи Индијац је превезен у Ургентни центар. На срећу, био је свјестан и комуникативан кад су љекари Хитне дошли на лице мјеста.
Свијет
Кина загрмила: Док пријете, не могу захтијевати разговоре
Констатоване су му лаке повреде, пише Курир.
Најновије
Најчитаније
12
11
12
09
11
59
11
57
11
47
Тренутно на програму