Logo

Акција ''Бордер'': Ухапшене четири особе, претреси на више локација

Извор:

АТВ

15.10.2025

08:51

Коментари:

0
Акција ''Бордер'': Ухапшене четири особе, претреси на више локација

Четири особе ухапшене су јутрос у акцији "Бордер" због сумње на корупцију.

"У току су претреси на више локација због постојања основа сумње да су предметна лица починила кривично дјело "примање мита и других облика користи", саопштено је из СИПА.

Оперативна акција проводи се по налогу Суда, под надзором Тужилаштва БиХ, а у сарадњи са полицијским службеницима Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Полиција ФБиХ

Хроника

Наставак претреса на више локација: Нови детаљи о акцији ''Коверта''

У току су претреси у Бањалуци, али и у Добоју.

Више информација биће познато у току дана, по окончању активности на терену.

Подијели:

Тагови:

претреси

СИПА

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полиција аутомобил

Хроника

Наставак претреса на више локација: Нови детаљи о акцији ''Коверта''

3 ч

0
Ухапшени у акцији ''Петља'' спроведени у ОЈТ

Хроника

Ухапшени у акцији ''Петља'' спроведени у ОЈТ

4 ч

0
Драма у Тузли: Родитељ у дворишту школе напао учитељицу

Хроника

Драма у Тузли: Родитељ у дворишту школе напао учитељицу

4 ч

0
Још једна трагедија у БиХ: У језивом удесу погинуо младић (23)

Хроника

Још једна трагедија у БиХ: У језивом удесу погинуо младић (23)

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

12

09

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

11

59

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

11

57

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

11

47

Партнер на тераси избо манекенку (29): Све се одиграло пред очима комшија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner