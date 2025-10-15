Акција ''Бордер'': Ухапшене четири особе, претреси на више локација

Извор:
АТВ
15.10.2025
08:51
Коментари:0
Четири особе ухапшене су јутрос у акцији "Бордер" због сумње на корупцију.
"У току су претреси на више локација због постојања основа сумње да су предметна лица починила кривично дјело "примање мита и других облика користи", саопштено је из СИПА.
Оперативна акција проводи се по налогу Суда, под надзором Тужилаштва БиХ, а у сарадњи са полицијским службеницима Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Хроника
Наставак претреса на више локација: Нови детаљи о акцији ''Коверта''
У току су претреси у Бањалуци, али и у Добоју.
Више информација биће познато у току дана, по окончању активности на терену.
Најновије
Најчитаније
12
11
12
09
11
59
11
57
11
47
Тренутно на програму