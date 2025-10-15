Малољетник (17) случајно повриједио друга ножем, младић тешко повријеђен

Извор:
СРНА
15.10.2025
12:47
Седамнаестогодишњи ученик из Бедековчине у Загорју тешко је повриједио пријатеља када га је убо ножем у груди, а полиција је утврдила да је ријеч о несрећном случају.
Инцидент се догодио јуче испред школске спортске дворане када је седамнаестогодишњак ударио пријатеља торбом у којој је био нож, који су користили за конзумацију хране.
Оштрица ножа пробила је тканину и убола другог младића у прса, преносе хрватски медији.
Повријеђени је превезен хеликоптером Хитне медицинске помоћи у Клинички болнички центар у Загребу, гдје су му утврђене тешке повреде.
Очевици и родитељи су изјавили да је ријеч о "зезанцији" и да су њих двојица пријатељи.
Против седамнаестогодишњака који је повриједио пријатеља биће поднесена пријава за кривично дјело довођење у опасност живота и имовине општеоопасном радњом или средством.
