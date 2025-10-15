Logo

Малољетник (17) случајно повриједио друга ножем, младић тешко повријеђен

Извор:

СРНА

15.10.2025

12:47

Малољетник (17) случајно повриједио друга ножем, младић тешко повријеђен
Фото: Pixabay

Седамнаестогодишњи ученик из Бедековчине у Загорју тешко је повриједио пријатеља када га је убо ножем у груди, а полиција је утврдила да је ријеч о несрећном случају.

Инцидент се догодио јуче испред школске спортске дворане када је седамнаестогодишњак ударио пријатеља торбом у којој је био нож, који су користили за конзумацију хране.

Оштрица ножа пробила је тканину и убола другог младића у прса, преносе хрватски медији.

Повријеђени је превезен хеликоптером Хитне медицинске помоћи у Клинички болнички центар у Загребу, гдје су му утврђене тешке повреде.

Очевици и родитељи су изјавили да је ријеч о "зезанцији" и да су њих двојица пријатељи.

Против седамнаестогодишњака који је повриједио пријатеља биће поднесена пријава за кривично дјело довођење у опасност живота и имовине општеоопасном радњом или средством.

Хрватска

