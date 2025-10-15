Logo

Десетине жртава у новом сукобу на граници Авганистана и Пакистана

Фото: Nava Jamshidi/Tanjug/AP

Више десетина војника и цивила погинуло је у новом прекограничном сукобу између Пакистана и Авганистана, саопштили су званичници двије земље.

Оба напада су одбијена, пренио је АП.

Пакистанска војска оптужила је авганистанске талибане за напад на два главна гранична прелаза.

Насиље се распламсало након експлозија у Авганистану прошле седмице, укључујући двије у главном граду Кабулу, за које је окривљен Пакистан.

Талибанска влада у Кабулу покренула је офанзиву дуж дијелова јужне границе као знак одмазде, што је навело Исламабад да се обавеже на снажан одговор.

Исламабад је оптужио Авганистан да на својој територији крије милитантне групе које предводе пакистански талибани, што Кабул негира.

