Сијарто: Не одустајемо од руске нафте - нико нам неће диктирати одлуке о енергентима

Извор:

Sputnjik

15.10.2025

11:19

Фото: РТРС

Мађарска не може и неће одустати од нафте и гаса из Русије, изјавио је министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто током панела у оквиру Међународног форума "Руска енергетска недјеља".

- Постојећа инфраструктура не омогућава снабдијевање Мађарске гасом у довољним количинама уколико се обуставе испоруке из Русије - нагласио је Сијарто.

По његовим ријечима, Брисел покушава да примора Мађарску да замијени поуздане изворе енергената, али за Будимпешту то није политичко питање, већ питање суверенитета.

Како је истакао, Мађарска неће дозволити никоме да јој диктира од кога Будимпешта може да купује енергенте. Земља неће дозволити никоме да врши притисак на њу када је ријеч о енергетској безбједности, као и да је тренутно њен енергетски систем безбједан.

- Како се може назвати диверзификацијом одустајање од једног извора снабдијевања? Како се може сматрати безбједнијим један нафтовод умјесто два? То је лудило, то је скандал. То је потпуно одсуство логике - констатовао је Сијарто.

Према његовим ријечима, исто се односи и на испоруке нафте из Русије које стижу јужним краком нафтовода "Дружба". Други правци снабдијевања угљоводоницима за сада не могу да замијене количине које обезбјеђују гасовод "Турски ток" и нафтовод "Дружба".

- Русија је увијек поштовала уговоре и поуздано испоручивала енергенте Мађарској - истакао је Сијарто.

Уколико Мађарска буде приморана да измјени структуру свог снабдијевања енергентима, цијене гаса у земљи, које су тренутно најниже у Европи, нагло ће порасти, упозорио је он.

Подсјетимо, Оружане снаге Украјине извеле су неколико напада дроновима и ракетама на инфраструктуру нафтовода "Дружба" на руској територији. Испоруке нафте Мађарској и Словачкој су обустављене.

Будимпешта и Братислава захтијевале су од Кијева да прекине нападе и подсјетиле Европску комисију да је преузела обавезе да осигура енергетску безбједност земаља ЕУ.

Међународни форум "Руска енергетска недеља - 2025", који се одржава у Москви од 15. до 17. октобра, представља једну од кључних међународних платформи за разматрање актуелних трендова у развоју савременог енергетско-нафтног сектора.

Петер Сијарто

Мађарска

